Эстония выделит в помощь Йемену 30 000 евро

Сейчас в Йемене продолжается один из крупнейших в мире гуманитарных кризисов. Он вызван продолжающимся годами конфликтом, из-за которого была уничтожена большая часть инфраструктуры и домохозяйств страны и ухудшилось состояние экономики. Йемен также существенно подвержен изменениям климата, которые сопровождаются как продолжительными засухами, так и наводнениями.

На данный момент в гуманитарной помощи в Йемене нуждается более 21 млн человек - более двух третей населения.

Кризис в Йемене усугубила продолжающаяся уже год война России против Украины. Поскольку Йемен импортирует около 90 процентов продуктов питания и важную роль всегда играл импорт пшеницы из России и Украины, из-за российской агрессии возросла нехватка продовольствия.

«Эстония поддержит деятельность Всемирной продовольственной программы в Йемене, чтобы помочь смягчению нехватки продовольствия в стране», - сказала вице-канцлер МИД по вопросам внешней экономики и сотрудничества в сфере развития Марийн Ратник.