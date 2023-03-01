Не так давно Postimees писал о грядущем падении цен на молочные продукты, в сегодняшней продуктовой корзине заметны первые признаки этого - килограмм сыра снова можно купить за пять с половиной евро.
Дождались? В Эстонии падают цены на сыр и масло
У молочных производителей склады заполнены маслом и сыром, которые предназначены для экспорта, а время их реализации истекает. Поэтому прогнозировалось, что цены снизятся к весне, ориентировочно в марте-апреле.
В интернет-магазине Barbora уже можно купить два вида сыра по шесть евро за килограмм, точнее, по цене в 5,58 евро.
Цена за килограмм сливочного масла также упала ниже восьми евро как в Barbora, так и в Prisma. В Rimi цена на сливочное масло чуть больше восьми евро. В рамках кампании масло в Selver стоит 9,94 евро за килограмм.
Самый большой разброс цен наблюдается в случае с красной рыбой: самую дешевую беби-форель можно купить Barbora за 5,99 евро за килограмм. За разделанную форель в Selver придется заплатить в два раза больше, а в Prisma и Rimi и того больше. В интернет-магазине Rimi не было разделанной рыбы, только филе.
Учитывая ценовую чувствительность потребителей, интернет-магазины всех четырех розничных сетей предлагают дешевый кофе, но и в этом случае существует разница в цене в несколько евро. Самый дорогой дешевый кофе - в Selver, а по самой низкой цене - в Prisma.
С учетом красной рыбы на этот раз самая дешевая электронная потребительская корзина Postimees получилась в Barbora - на общую сумму 78,68 евро. Следующей по цене была корзина в Prisma, но она дороже более чем на пять евро - 84,31 евро. Корзины в Rimi и Selver были уже на десять евро дороже, чем в Prisma. Разница между самой дешевой и самой дорогой электронной корзиной составила 17 евро.
Цены электронной корзины берутся со всех магазинов в определенный момент времени, и изменения, сделанные в течение дня, в сравнении цен не учитываются. Скидки учитываются. При сравнении опираются на самые выгодные цены и наличие товара. Если товара с самой низкой ценой нет в наличии, берется следующий по цене аналогичный товар.