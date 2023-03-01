Дождались? В Эстонии падают цены на сыр и масло

У молочных производителей склады заполнены маслом и сыром, которые предназначены для экспорта, а время их реализации истекает. Поэтому прогнозировалось, что цены снизятся к весне, ориентировочно в марте-апреле.

В интернет-магазине Barbora уже можно купить два вида сыра по шесть евро за килограмм, точнее, по цене в 5,58 евро.

Цена за килограмм сливочного масла также упала ниже восьми евро как в Barbora, так и в Prisma. В Rimi цена на сливочное масло чуть больше восьми евро. В рамках кампании масло в Selver стоит 9,94 евро за килограмм.

Самый большой разброс цен наблюдается в случае с красной рыбой: самую дешевую беби-форель можно купить Barbora за 5,99 евро за килограмм. За разделанную форель в Selver придется заплатить в два раза больше, а в Prisma и Rimi и того больше. В интернет-магазине Rimi не было разделанной рыбы, только филе.

Учитывая ценовую чувствительность потребителей, интернет-магазины всех четырех розничных сетей предлагают дешевый кофе, но и в этом случае существует разница в цене в несколько евро. Самый дорогой дешевый кофе - в Selver, а по самой низкой цене - в Prisma.

С учетом красной рыбы на этот раз самая дешевая электронная потребительская корзина Postimees получилась в Barbora - на общую сумму 78,68 евро. Следующей по цене была корзина в Prisma, но она дороже более чем на пять евро - 84,31 евро. Корзины в Rimi и Selver были уже на десять евро дороже, чем в Prisma. Разница между самой дешевой и самой дорогой электронной корзиной составила 17 евро.