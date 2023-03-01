В прошлом месяце закончилась дисквалификация лыжников, уличенных в употреблении допинга на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде. Австрийцы Доминик Бальдауф и Макс Хауке планировали быстро вернуться на соревнования, но в итоге их план провалился.
Попавшие вместе с эстонскими спортсменами в допинговый скандал австрийцы планировали вернуться на соревнования
Австрийские лыжники, пойманные на употреблении допинга вместе с эстонцами Карелом Таммъярвом и Андреасом Веэрпалу, захотели принять участие в лыжных марафонах Наттвасан и Васалоппет.
Лыжный марафон Наттвасан, который стартует в пятницу вечером, уникален тем, что его старт назначен на 20:00 и он проходит в темноте. Васалоппет же является одним из самых известных лыжных марафонов в мире.
Планы лыжников нарушила болезнь Хауке, из-за этого спортсмены не смогли поехать в Швецию.
«Надеюсь, в следующем году мы с Домиником сможем принять участие в соревнованиях», - сказал Хауке в интервью Expressen.
«Но я хочу подчеркнуть, что не планирую возвращаться в серию Кубка мира или на другие профессиональные соревнования. Я хочу просто получать удовольствие, участвуя в небольших соревнованиях», - сказал спортсмен. По его словам, Бальдауф также не планирует возвращаться в спорт высоких достижений.
Шведские СМИ уже сообщали о том, что казахстанский лыжник Алексей Полторанин, который также был замешан в допинговом скандале, готовится вернуться на лыжню, но он хочет выступать в серии Кубка мира.