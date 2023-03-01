Попавшие вместе с эстонскими спортсменами в допинговый скандал австрийцы планировали вернуться на соревнования

Австрийские лыжники, пойманные на употреблении допинга вместе с эстонцами Карелом Таммъярвом и Андреасом Веэрпалу, захотели принять участие в лыжных марафонах Наттвасан и Васалоппет.

Лыжный марафон Наттвасан, который стартует в пятницу вечером, уникален тем, что его старт назначен на 20:00 и он проходит в темноте. Васалоппет же является одним из самых известных лыжных марафонов в мире.

Планы лыжников нарушила болезнь Хауке, из-за этого спортсмены не смогли поехать в Швецию.

«Надеюсь, в следующем году мы с Домиником сможем принять участие в соревнованиях», - сказал Хауке в интервью Expressen.

«Но я хочу подчеркнуть, что не планирую возвращаться в серию Кубка мира или на другие профессиональные соревнования. Я хочу просто получать удовольствие, участвуя в небольших соревнованиях», - сказал спортсмен. По его словам, Бальдауф также не планирует возвращаться в спорт высоких достижений.