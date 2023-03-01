Порванный кабель остановил железнодорожную сеть связи в Тапа

По словам Моники Лиллес, руководителя по коммуникациям AS Eesti Raudtee, волоконно-оптический кабель связи был поврежден подрядчиком, работающим на железнодорожной электросети в Тапа, во время строительных работ сегодня незадолго до двух часов дня.

«Сбой носит локальный характер, из-за него нарушена связь на станции Тапа, однако на движение поездов это не влияет. Тем не менее, светофоры на переезде в Тапа не работают. Движение на переезде регулируется охранной фирмой, мы просим водителей быть внимательными и следовать указаниям охранной фирмы», - сказала Лиллес.