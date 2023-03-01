Во время строительных работ в Тапа был перерезан кабель связи, что нарушило работу станционной и диспетчерской систем связи, а также светофоров на ж/д переезде.
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Порванный кабель остановил железнодорожную сеть связи в Тапа
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Порванный кабель остановил железнодорожную сеть связи в Тапа
По словам Моники Лиллес, руководителя по коммуникациям AS Eesti Raudtee, волоконно-оптический кабель связи был поврежден подрядчиком, работающим на железнодорожной электросети в Тапа, во время строительных работ сегодня незадолго до двух часов дня.