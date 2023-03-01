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Порванный кабель остановил железнодорожную сеть связи в Тапа

Движение на ж/д переезде регулируется охранной фирмой
Порванный кабель остановил железнодорожную сеть связи в Тапа
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На железнодорожном переезде в Тапа будьте осторожны, так как светофоры не работают, а движение регулируется охранной фирмой. Фотография является иллюстративной.
На железнодорожном переезде в Тапа будьте осторожны, так как светофоры не работают, а движение регулируется охранной фирмой. Фотография является иллюстративной. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Во время строительных работ в Тапа был перерезан кабель связи, что нарушило работу станционной и диспетчерской систем связи, а также светофоров на ж/д переезде.

По словам Моники Лиллес, руководителя по коммуникациям AS Eesti Raudtee, волоконно-оптический кабель связи был поврежден подрядчиком, работающим на железнодорожной электросети в Тапа, во время строительных работ сегодня незадолго до двух часов дня.

«Сбой носит локальный характер, из-за него нарушена связь на станции Тапа, однако на движение поездов это не влияет. Тем не менее, светофоры на переезде в Тапа не работают. Движение на переезде регулируется охранной фирмой, мы просим водителей быть внимательными и следовать указаниям охранной фирмы», - сказала Лиллес.

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