Разговор с философом ⟩ Войну можно остановить, если заткнуть черную дыру русского мира

Глобальный мир - территория встречи

- Вы участвовали в протестных акциях до своего отъезда. Хотели что-то изменить?

- Да, участвовал. Пока это было возможно, мы с женой это делали. Мы имели в виду проблемы на всех уровнях – от районного до федерального. Моя жена была наблюдателем на муниципальных выборах. В ментовку я впервые попал в 2012 году, когда Путин ехал в Кремль по пустой Москве. Я не стоял на баррикадах, на мне просто была белая ленточка. Потом в 2014 году, когда мы пришли к министерству обороны, чтобы протестовать по поводу аннексии Крыма, там раздавали значки с флагом Украины. Я взял, надел, и меня тут же посадили в автозак.

Анатолий Ахутин на протестах в Москве в 2014 году. Фото: Личный архив

Все по правилам полицейского государства. Есть протестанты, есть против них ОМОН. Но когда мы увидели, что на протестующих нападают люди, сограждане, называют их предателями, стало ясно, что в России делать нечего. В Украине сумели защитить Майдан, и мы решили быть с теми, кому мила свобода и на кого за это напали.

- Что и отрицали в России наиболее яростно.