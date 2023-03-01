ВАЖНО! ⟩ В связи с началом строительства трамвайной линии в Старый порт семь автобусных линий будут направлены в объезд

На автобусных остановках будут размещены информационные материалы с описанием временного маршрута и схемами движения. Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта находится ЗДЕСЬ.

Изменения автобусных маршрутов в период с 07.03.2023 по 03.04.2023

Фото: Управа Таллинна.

Автобусный маршрут № 9

Фото: Управа Таллинна.

Автобусный маршрут № 9 в направлении Кадака не изменится. Маршрут в направлении Прийсле: б. Эстония, Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори. На измененном маршруте будут остановки «Эстония» и «Торнимяэ».

Автобусный маршрут №11

Фото: Управа Таллинна.

На автобусном маршруте № 11 направление Кивила заменяется направлением Каубамая: б. Эстония, ул. Каубамая, конечная остановка «Каубамая». В направлении Кадака: ул. Каубамая, б. Рявала, Театральная площадь, б. Эстония. На измененном маршруте будет совершаться начальная остановка «Каубамая» и остановка «Эстония».

Автобусный маршрут № 31

Фото: Управа Таллинна.

Автобусный маршрут № 31 в направлении Эстония не изменится. В направлении Прийсле: Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори. На измененном маршруте будет совершаться остановка «Торнимяэ».

Автобусный маршрут № 46

Фото: Управа Таллинна.

Автобусный маршрут № 46 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ не изменится. В направлении Сели: б. Эстония, ул. Каубамая, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори. На измененном маршруте будут остановки «Каубамая» и «Торнимяэ».

Автобусный маршрут № 55

Фото: Управа Таллинна.