Титов: российские танки не стоят у эстонской границы, но безопасность Эстонии стала для избирателей важнее стоимости электричества

Ведь и впрямь возникает стойкое ощущение, что план той реформы, что был принят, удалось протащить под прикрытием военных действий, что ведутся в Украине. Мол, война многое спишет, и сейчас надо было успеть протолкнуть то, о чем давно говорили, но к чему долгое время не решались подступиться. Но по сути эта реформа сейчас выглядит так, что у нас все равно на самом деле останутся две школы. Эстонская и еще одна, в которой будут учиться те же самые русские дети и преподавать те же самые русские учителя, только все это будет делаться на эстонском языке.

Ну, какие-то изменения в педагогическом составе будут, потому что те учителя, что совсем уж не владеют эстонским, все-таки уйдут. Но все равно сегрегация в образовательной сфере останется. Это абсурдная ситуация, так что не очень пока понятно, какую проблему мы решаем такой реформой в образовании. Говорится о том, что ученики школ с русским языком обучения отстают в знаниях на год от учеников эстонских школ. Трудно понять, как это отставание будет ликвидировано путем перевода обучения на эстонский язык с теми же самыми учителями в тех же самых классах.

Поэтому возникает ощущение, что вся эта реформа затеяна только для того, чтобы слишком много русских детей и подростков не попадало бы в эстонские школы. Многие политики говорили об этом прямо, например, глава «Отечества» Хелир Вальдор-Сеэдер, который однажды в ответ на вопрос о перспективах создания единой школы, в которой эстонцы и русские учились бы вместе, безо всякого квотирования, открытым текстом заявил, что не хочет, чтобы над его детьми ставили эксперименты.

Партия «Ээсти 200» предлагает что-то вроде такого эксперимента. И, на мой взгляд, это было бы самым логичным решением этой проблемы. Но я бы обратил внимание на то, что еще активнее о единой школе говорит Партия правых, которую тоже не стоит обходить в разговоре о выборах стороной. Их поддержка идеи единой школы довольно неожиданна, ведь эту партию образовали как раз экс-члены «Отечества». Правда, такие, что говорят, что они в «Отечестве» разочаровались, и называют себя сейчас правыми либералами.