В ближайшее воскресенье состоятся очередные выборы в эстонский парламент, однако уже сейчас открыты возможности досрочного голосования, электронного голосования, и, наверное, все ведущие эстонские партии уже выложили в своих избирательных кампаниях свои главные козыри. О том, у каких партий кампании выглядели поярче, а у каких поскромнее, ведущий студии Postimees побеседует в 15:00 с журналистом «Радио 4» и телеканала ETV+ Андреем Титовым.
В студии Postimees Андрей Титов: какие партии впечатлили своими предвыборными кампаниями, какие, напротив, разочаровали?
- Мало кто сомневается, что впервые в Рийгикогу попадет партия «Ээсти 200». Четыре года назад ее тоже ждали в парламенте, но тогда, как считают эксперты, многие избиратели не поняли кампанию этой партии с использованием остановок общественного транспорта, которая была призвана указать на неприглядность признаков сегрегации в обществе. Эта кампания вызвала отторжение, и «Ээсти 200» тогда из-за нее недобрала очень много голосов. В этот раз никто из главных участников предвыборной гонки не допустил столь же грубых ошибок, что могли бы сыграть для той или иной партии прямо-таки фатальную роль?
- В нынешнюю правящую коалицию, возглавляемую реформистами, входят также «Отечество» и социал-демократы. Последние две партии - это, таким образом, коалиционные партнеры, но вышло так, что свои предвыборные кампании они строили отчасти на противопоставлении себя друг другу и даже устраивали показательные ссоры. Получилось ли у этих партий использовать себе во благо эти театральные конфликты? Если да, то кто из них преуспел в этом больше, какая партия такими действиями сумела эффективнее мобилизовать на выборы своих сторонников?
- Центристскую партию очень долгие годы подвергали критике за то, что у нее может быть очень разная повестка для эстонцев и для русскоязычных избирателей, но, наверное, война в Украине существенно смягчила этот эффект. В рамках нынешней предвыборной кампании Центристская партия выглядела гораздо монолитнее, чем в прежние годы. Пойдет ли это ей на пользу? Может ли отвернуться от центристов часть их традиционных русскоязычных избирателей, некоторым из которых могла не понравиться категоричная четкость позиции центристов в отношении войны, предусматривающей осуждение российской агрессии?
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