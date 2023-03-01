Переполох из-за недоразумения: девятилетняя девочка заподозрила мужчину в преследовании

23 февраля родитель из Тырва сильно напугался, когда его дочь пришла домой из школы и рассказала ему о страшном происшествии, которое произошло по дороге домой.

«Моя дочь шла домой из школы по улице Вески, почти дошла до моста Вески, когда там остановилась маленькая черная машина. Из машины вышел высокий мужчина в темной одежде и побежал за моей дочерью. Дочь убежала. К счастью, мужчина вскоре прекратил погоню, направился к машине и поехал в сторону Каарлимяэ», - рассказал вчера Lõuna-Eesti Postimees родитель.

Полиция более подробно расследовала этот инцидент и во вторник утром выяснилось, что, к счастью, это все-таки была ложная тревога. «Полиция выяснила, что это наше тырваское такси проехало мимо моей дочери и остановилось у моста Вески. Он остановился, поскольку на дороге валялся колпак колеса, который он хотел забрать, но в это же время моя дочь прошла по тротуару и увидела бегущего к ней мужчину. Дочь подумала, что этот мужчина бежит за ней, поэтому ребенок был из-за этого в шоке», - рассказал родитель.

Участковый полицейский Тырва Мерике Соомаа сказала, что детали дела выясняли участковые, которые для выяснения обстоятельств случившегося побеседовали с девочкой, ее родителями и другими горожанами. Также были просмотрены записи городских камер видеонаблюдения.