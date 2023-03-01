Портал Lõuna-Eesti Postimees писал вчера, 28 февраля, о предполагаемом преследователе, который погнался за девятилетней девочкой. На данный момент установлено, что это была ложная тревога.
Переполох из-за недоразумения: девятилетняя девочка заподозрила мужчину в преследовании
23 февраля родитель из Тырва сильно напугался, когда его дочь пришла домой из школы и рассказала ему о страшном происшествии, которое произошло по дороге домой.
«Моя дочь шла домой из школы по улице Вески, почти дошла до моста Вески, когда там остановилась маленькая черная машина. Из машины вышел высокий мужчина в темной одежде и побежал за моей дочерью. Дочь убежала. К счастью, мужчина вскоре прекратил погоню, направился к машине и поехал в сторону Каарлимяэ», - рассказал вчера Lõuna-Eesti Postimees родитель.
Полиция более подробно расследовала этот инцидент и во вторник утром выяснилось, что, к счастью, это все-таки была ложная тревога. «Полиция выяснила, что это наше тырваское такси проехало мимо моей дочери и остановилось у моста Вески. Он остановился, поскольку на дороге валялся колпак колеса, который он хотел забрать, но в это же время моя дочь прошла по тротуару и увидела бегущего к ней мужчину. Дочь подумала, что этот мужчина бежит за ней, поэтому ребенок был из-за этого в шоке», - рассказал родитель.
Участковый полицейский Тырва Мерике Соомаа сказала, что детали дела выясняли участковые, которые для выяснения обстоятельств случившегося побеседовали с девочкой, ее родителями и другими горожанами. Также были просмотрены записи городских камер видеонаблюдения.
«При просмотре записей полицейским удалось идентифицировать как описанный темный маленький автомобиль, так и его водителя. Выяснилось, что это было такси, в котором, кроме водителя, в тот момент ехал еще и клиент, - сказала Соомаа. - Полиция поговорила с ними обоими, и в ходе выяснения обстоятельств было установлено, что автомобиль остановился в тот день возле моста Вески, чтобы убрать с дороги колпак колеса машины. После этого водитель вернулся в свою машину и автомобиль поехал дальше. По словам водителя, он даже не заметил ребенка на обочине дороги».
Она уточнила, что информация будто кто-то с плохими намерениями преследовал чужого ребенка в городе Тырва, к счастью, не подтвердилась. «Очевидно, что это было недопонимание, и полиция связалась со всеми сторонами и рассказала о том, что произошло».
По словам Соомаа, похвально, что ребенок, который почувствовал угрозу, сразу рассказал об этом дома, и о случившемся было сообщено в полицию. «Нам удалось быстро выяснить настоящие обстоятельства случившегося и опровергнуть заявления, что в Тырва небезопасно. С другой стороны, мы призываем людей всегда следить за правильностью размещаемой в соцсетях информации, поскольку публикация дезинформации или неверных фактов подрывает чувство безопасности общества и нарушает спокойствие», - сказала Соомаа.
Она добавила, что, в любом случае, самое правильное в подобных ситуациях - как можно быстрее сообщить о возможном преступлении в Центр тревоги по номеру 112 и позволить полиции сделать свою работу.