В Тульской области задержали отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. Девочку отправили в приют

В «ОВД-инфо» сказали Би-би-си, что Алексей Москалев сейчас в изоляторе временного содержания. По закону, максимальный срок содержания в ИВС - до 48 часов. Это значит, что дальше Москалева должны либо отпустить, либо предъявить обвинение и направить дело в суд для избрания меры пресечения.

Адвокат Москалева Владимир Билиенко также сообщил «ОВД-инфо», что завтра с его подзащитным будут проходить основные следственные действия.

Тринадцатилетнюю дочь Машу, которую Алексей Москалев воспитывает один, отправили в реабилитационный центр - место, куда привозят детей, изъятых из семей, сказала Би-би-си волонтер из общественной организации «Тульский областной народный совет» Елена Агафонова. По ее словам, после задержания отца полицейские вызвали комиссию по делам несовершеннолетних, оставив девочку в квартире одну.

«К себе забрать ребенка сегодня мы не смогли, потому что близкими родственниками мы не являемся, но мы ребенка не оставим и будем ездить навещать. Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует, но если уж там что-то, то ребенка никто не оставит, будем пытаться опеку оформлять и думать, как ей помочь», - сказала Елена Агафонова Би-би-си.

По ее словам, «девочка очень хорошая, воспитанный ребенок, совершенно адекватно мыслит и излагает свои мысли»: «Мы считаем, что недопустимо, когда детей пытаются в чем-то ограничивать и навязывать им что-то».