Умерший человек поделился предвыборной рекламой в социальных сетях

Вчера министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон, баллотирующийся первым номером от Социал-демократической партии в Пярнуском уезде, приготовил на завтрак четырехзерновую кашу в пярнуском приюте «Горизонт». О визите министра в рамках предвыборной кампании сообщалось не на странице социальных сетей самой НПО «Горизонт», а на личной странице Ильме Сеэпере в Facebook, основательницы приюта, которая скончалась осенью 2021 года.
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Алиса Берзиньш, управляющая приютом «Горизонт», объяснила, что учетная запись была привязана к мобильному телефону покойной. Там должен был быть какой-то код, который сын Сеэпере не смог найти. Берзиньш пообещала, что ситуация будет урегулирована и решение будет найдено в ближайшие дни.
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