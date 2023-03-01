Умерший человек поделился предвыборной рекламой в социальных сетях

Фотографии визита министра были размещены на аккаунте в социальных сетях Ильме Сеэпере, которая скончалась в октябре 2021 года.

Вчера министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон, баллотирующийся первым номером от Социал-демократической партии в Пярнуском уезде, приготовил на завтрак четырехзерновую кашу в пярнуском приюте «Горизонт». О визите министра в рамках предвыборной кампании сообщалось не на странице социальных сетей самой НПО «Горизонт», а на личной странице Ильме Сеэпере в Facebook, основательницы приюта, которая скончалась осенью 2021 года.