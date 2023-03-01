Итоги зимней военной кампании в Украине: чего добились воюющие стороны

После того, как российские части оставили Херсон, они постоянно подвергают его обстрелам. Фото: Reuters

Для российской армии попытка высадки на противоположный берег и вовсе не имеет смысла - такая операция, если только она не является частью более грандиозного замысла, обречена на провал по тем же причинам, что указаны выше. При этом российскому командованию все же приходится считаться с возможностью высадки украинского десанта на левобережье, в том числе и со стороны моря, и держать под постоянным контролем обширные территории, а для этого требуется много войск.

Запорожье

Украинская разведка оценивает численность российской группировки на Запорожском направлении в 30 батальонно-тактических групп, это примерно 25 тысяч человек. При такой численности наступать по всей линии фронта протяженностью свыше 100 км теоретически можно, но очень рискованно. В случае перехода противника в контрнаступление не будет резервов для его отражения, а равнинная безлесная местность способствует быстрому продвижению групп прорыва.

Но для обороны и локальных операций на узких участках фронта этих сил достаточно. В середине января российские войска попытались продвинуться на север, в направлении Орехова и Гуляйполя, сообщалось о захвате ими нескольких сел, но подтвердилось взятие лишь одного.

Вскоре бои в Запорожье приняли позиционный характер, в настоящее время там продолжаются отдельные стычки и артиллерийские дуэли, но в целом этот участок фронта остается относительно спокойным.