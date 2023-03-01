Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
Сегодня в выпуске: как Эстония обучает украинских военных использованию оружейных систем НАТО и о и наказании для членов ЧВК "Рёдан"
Сегодня в выпуске:
- Эстония обучает украинских военных использованию оружейных систем НАТО. Сегодня на обучении украинских артиллеристов побывала наша съёмочная группа.
- Короткие новости: о приёме первоклассников в столичные школы, про выплату пенсий и бесплатном посещении музея.
- В ближайшее время Эстонии, вероятно, придется списать более 700 000 доз вакцин от Covid 19. Наша съёмочная группа разбиралась в сложившейся ситуации.
- Очень необычный музей открылся в польской столице осенью 2021 года. Все подробности - в сюжете нашего специального корреспондента.
- Мировые новости: про столкновение поездов в Греции, о тропическом циклоне в Вануату и наказании для членов ЧВК "Рёдан".
- Крупнейшие зоопарки расходятся во мнениях относительно содержания слонов в неволе в обозримом будущем. Так где же лучше живётся самым крупным наземным животным на Земле по мнению специалистов - в нашем сюжете.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 1 марта.