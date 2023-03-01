Важные изменения ⟩ Президент Эстонии провозгласил 12 новых законов

Также провозглашенные сегодня главой государства законы касаются переименования Больничной кассы в Кассу здоровья, прекращения обязанности по борьбе с овсюгом, получения высшего образования и начисления процентов по студенческим кредитам.

Принятые законы также касаются ведения учета населения и обмена данными с финским регистром населения, статуса репрессированных, финансирования музеев, надзора за миграцией.

Что же поменяется?

Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и другие законы ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Также будут узаконены изменения, которые сократят сроки проектирования возобновляемых электростанций. Кроме того, мелких производителей освободят от подоходного налога на прибыль от продажи электроэнергии и в закон вводится понятие водорода.

Закон о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и внесение изменений в другие законы позволит назначать более крупный штраф за преступления прежде всего в финансовом секторе и в сфере защиты данных, продлит срок добровольной уплаты штрафа и продлит в определенных случаях срок давности за проступок с двух до пяти лет. Кроме того, создается возможность по решению суда наложения ареста на имущество юридического лица и уточняется ответственность юридического лица.