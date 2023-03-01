Президент Алар Карис провозгласил законы, касающиеся перехода рынка электроэнергии на возобновляемую энергию, штрафов, вытекающих из законодательства ЕС, более плавного рассмотрения уголовных дел и проведения судов во время чрезвычайного и военного положения.
Важные изменения ⟩ Президент Эстонии провозгласил 12 новых законов
Также провозглашенные сегодня главой государства законы касаются переименования Больничной кассы в Кассу здоровья, прекращения обязанности по борьбе с овсюгом, получения высшего образования и начисления процентов по студенческим кредитам.
Принятые законы также касаются ведения учета населения и обмена данными с финским регистром населения, статуса репрессированных, финансирования музеев, надзора за миграцией.
Что же поменяется?
Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и другие законы ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Также будут узаконены изменения, которые сократят сроки проектирования возобновляемых электростанций. Кроме того, мелких производителей освободят от подоходного налога на прибыль от продажи электроэнергии и в закон вводится понятие водорода.
Закон о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и внесение изменений в другие законы позволит назначать более крупный штраф за преступления прежде всего в финансовом секторе и в сфере защиты данных, продлит срок добровольной уплаты штрафа и продлит в определенных случаях срок давности за проступок с двух до пяти лет. Кроме того, создается возможность по решению суда наложения ареста на имущество юридического лица и уточняется ответственность юридического лица.
Закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и в Деликтно-процессуальный кодекс помогает сделать уголовное производство более эффективным, а рассмотрение крупных уголовных дел - более плавным, а также более эффективно использовать ресурсы судов. Закон позволяет полностью перейти на дигитальное судопроизводство по уголовным делам и делам о проступках, упрощает требования к протоколированию процессуальных действий и поощряет ведение аудио- и видеозаписей, позволяет давать показания в уголовном деле без присутствия на судебном заседании.
Закон о внесении изменений в Закон о судах и Судебно-процессуальный кодекс упрощает ведение судебных разбирательств в условиях чрезвычайного и военного положения. Если производство по делу невозможно или существенно затруднено, суды вправе приостановить производство по делу.
С изменением Закона о Больничной кассе Эстонии и соответствующими поправками к другим законам Больничная касса переименовывается в Кассу здоровья, что подчеркивает конечную цель деятельности учреждения - сохранение и восстановление здоровья человека. В связи с этим будут внесены изменения еще в 24 закона.
С принятием Закона о внесении изменений в Закон о высшем образовании и Закон об учебных пособиях и студенческих кредитах возможность бесплатного обучения по нескольким специальностям одновременно будет отменена. Изменится расчет процентов по студенческому кредиту, и предоставление студенческих кредитов первокурсникам будет уравнено с другими студентами.
Закон о внесении поправок в Закон о полиции и погранохране и соответствующие поправки к другим законам создают Европейскую систему информации и разрешений на поездки для тех граждан третьих стран, которым не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. Среди прочего, изменения предусматривают, что правовым основанием для временного пребывания граждан Украины может быть оформление долгосрочной визы при наличии обоснования.