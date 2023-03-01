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Фото и видео ⟩ Украинцы испытали подаренные Эстонией гаубицы

Андрес Эйнманн
Украинцы испытали подаренные Эстонией гаубицы
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Сегодня на центральном полигоне Сил обороны украинские военные испытали подаренные Эстонией гаубицы, которые вскоре будут отправлены в Украину.

Перед передачей гаубиц Силы обороны Эстонии провели обучение украинских артиллеристов. На тренировках использовались 155-мм гаубицы FH-70.

Оружие скоро поступит на фронт в Украине, но из соображений безопасности Силы обороны не разглашают, куда она точно направится.

Смотрите фото и видео!

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