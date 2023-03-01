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Над Финляндией пронеслось редчайшее небесное тело из-за пределов Солнечной системы

rus.postimees.ee
Над Финляндией пронеслось редчайшее небесное тело из-за пределов Солнечной системы
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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное Фото: Shutterstock

Огненный шар, возникший в небе над Финляндией в октябре прошлого года, был признан редким космическим объектом, прилетевшим из-за пределов Солнечной системы, передает Yle.

Речь идет о падающей звезде, которая пронеслась по небу Финляндии 23 октября в 22.38. Она была ярче Венеры и привлекла внимание астрономов продолжительностью падения: обычно оно длится от менее секунды до пары секунд, но эта падающая звезда продержалась в небе более пяти секунд.

По словам Яакко Висури, аналитика рабочей группы по огненным шарам в Ursa, расчеты показали, что это был явно межзвездный объект.

На самом деле, в течение прошлых десятилетий были зафиксированы только два межзвездных объекта, соприкоснувшиеся с Землей. Это означает, что замеченный в Финляндии огненный шар стал бы всего третьим по счету. 

Данные наблюдений были отправлены из Финляндии также группе исследователей в Барселоне, которые пришли к такому же выводу.

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