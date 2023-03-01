Над Финляндией пронеслось редчайшее небесное тело из-за пределов Солнечной системы

Речь идет о падающей звезде, которая пронеслась по небу Финляндии 23 октября в 22.38. Она была ярче Венеры и привлекла внимание астрономов продолжительностью падения: обычно оно длится от менее секунды до пары секунд, но эта падающая звезда продержалась в небе более пяти секунд.

По словам Яакко Висури, аналитика рабочей группы по огненным шарам в Ursa, расчеты показали, что это был явно межзвездный объект.

На самом деле, в течение прошлых десятилетий были зафиксированы только два межзвездных объекта, соприкоснувшиеся с Землей. Это означает, что замеченный в Финляндии огненный шар стал бы всего третьим по счету.