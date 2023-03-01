Изменения в школах: вместо оценок будут проценты?

Согласно законопроекту, результат выпускного экзамена в основной школе вместо оценки будет указываться в аттестате в процентах от максимального результата. Результат в процентах является более информативным, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Например, вместо оценки «3/удовлетворительно» результат ученика будет отмечен как 50-74 процента. По данным Министерства образования и науки, это поможет выбрать посильные для ученика варианты дальнейшего обучения.

В то же время профессиональное учебное заведение или гимназия, в которых ученик хочет продолжить обучение, будут иметь более прозрачную основу для организации приема, а также планирования, например, групп по уровням знаний и адаптации обучения.