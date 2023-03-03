УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Беженцы из Украины слушали речь президента Эстонии Кариса как речь Владимира Зеленского

Утром 24 февраля я проснулась очень рано… Мне не надо было никуда спешить, но я открыла глаза и поняла, что уже не усну. В голове с молниеносной скоростью начали пробегать картинки из прошлого. Ровно год назад в этот день мы все тоже проснулись очень рано. Мы проснулись от взрывов и сирен, мы не могли поверить и осознать, что началась война.

Помню, как быстро собирались, помню страх в глазах друзей и дрожь в голосе мамы. Помню, как впопыхах бросала все, что попадалось под руку, в чемодан, как «паковала» кошку в перевозку. И как закрывала дверь квартиры, оставляя свет на кухне, чтобы создать эффект присутствия хозяина в доме, потому что собиралась вернуться через неделю домой.

Но домой не вернулась ни через неделю, ни через месяц, ни через год…Тогда мне даже в голову не приходило, что я окажусь в маленькой северной стране, и через год, в день начала войны буду стоять на площади Вабадузе в Таллинне во время военного парада в честь Дня независимости Эстонской Республики.