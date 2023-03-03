Празднование 105-й годовщины со дня основания Эстонской Республики совпало с первой годовщиной с начала военного вторжения России в Украину. Для Украины 24 февраля навсегда стало трагической датой, но переехавшие после начала войны в Эстонию украинцы сочли важным в этот праздничный для Эстонии день проявить солидарность с народом ставшей их новым домом страны. Об этом в своем новом материале для Rus.Postimees пишет Инна Гордиенко, PR-директор Украинского института будущего.
УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Беженцы из Украины слушали речь президента Эстонии Кариса как речь Владимира Зеленского
Утром 24 февраля я проснулась очень рано… Мне не надо было никуда спешить, но я открыла глаза и поняла, что уже не усну. В голове с молниеносной скоростью начали пробегать картинки из прошлого. Ровно год назад в этот день мы все тоже проснулись очень рано. Мы проснулись от взрывов и сирен, мы не могли поверить и осознать, что началась война.
Помню, как быстро собирались, помню страх в глазах друзей и дрожь в голосе мамы. Помню, как впопыхах бросала все, что попадалось под руку, в чемодан, как «паковала» кошку в перевозку. И как закрывала дверь квартиры, оставляя свет на кухне, чтобы создать эффект присутствия хозяина в доме, потому что собиралась вернуться через неделю домой.
Но домой не вернулась ни через неделю, ни через месяц, ни через год…Тогда мне даже в голову не приходило, что я окажусь в маленькой северной стране, и через год, в день начала войны буду стоять на площади Вабадузе в Таллинне во время военного парада в честь Дня независимости Эстонской Республики.
24 февраля 2022 года мне позвонил Глава Ассоциации украинских организаций в Эстонии и сказал, что торжественный парад плавно перешел в митинг у российского посольства. И что при ассоциации оперативно создан Штаб помощи Украине, и что меня ждут в Эстонии, ждут от меня помощи волонтерскому движению. У меня не было других вариантов, и я приняла решение двигаться в сторону неизвестной мне страны.
Страх уступил место отчаянному желанию выжить и помочь защитить свою страну, делать это независимо от того, где ты находишься. «За каждое завтра нужно бороться» - эти слова прозвучали из уст президента Украины Зеленского в годовщину вторжения России в Украину, и они четко характеризуют все то, что происходило со мной и со всеми моими соотечественниками на протяжении этого года. Страшного года войны, года, который не хочется вспоминать, но который невозможно уже будет забыть никогда.
Эстония помогла мне пережить первые тяжелые дни бегства от войны. Она помогла мне встать на ноги и создала максимально комфортные условия для жизни вдали от родины. И не только мне. Тысячи украинцев благодарны эстонскому народу за ту колоссальную поддержку и помощь, которую Эстония оказывала нам с первых дней российской агрессии.
Для находящихся в Эстонии украинцев было важным отдать дань уважения главному празднику эстонцев
Мне звонит подруга Татьяна и говорит: «Мы должны обязательно пойти на парад и поддержать эстонцев! Бери флаг и встречаемся в 12:00 возле Креста Свободы». Я кладу трубку и пока раздумываю над ее словами; у нас ведь годовщина войны и нужно собираться на свой митинг. Но в телефон приходит масса сообщений от других украинских друзей тут. Все они - с этим же посылом: мы обязаны выразить эстонцам свою поддержку и солидарность. И я понимаю, насколько наши народы близки в осознании важности нашей борьбы за независимость и свободу.
Мы обоюдно знаем, какой большой ценой она дается! Эстонцы часто говорят о хрупкости свободы… В описании экспозиции музея Vabamu, который я уже несколько раз посетила, есть фраза, которая отчеканилась в моей голове: «свобода прекрасна и свобода хрупка, однако свободу нельзя унаследовать и ее не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся». Теперь я очень хорошо понимаю, что вкладывается в эти слова.
После парада я вернулась домой и включила прямую трансляцию пресс-брифинга президента Зеленского. В это же самое время на главном эстонском канале свою речь по случаю 105-й годовщины независимости Эстонской Республики произносил Алар Карис. Я поймала себя на мысли, что мне важно услышать, что говорит президент страны, которая за этот год стала нашим самым большим союзником в борьбе с российским кровавым режимом, которая приютила нас и стала нам вторым домом.
Украинцев очень тронула праздничная речь Алара Кариса, в которой он много говорил об Украине
Я переключала каналы, потому что мне хотелось слушать двух президентов. Думала, может, у меня неправильные приоритеты. Но в этот момент звонок от коллеги по работе убедил меня в том, что с приоритетами все в порядке: «Ты слушаешь выступление Алара Кариса? Он так много говорит об Украине и призывает эстонцев продолжать поддерживать украинский народ… я уже делаю записи, чтобы выложить коротко тезисы его речи».
Я поняла, что я - не единственная украинка, кто внемлет каждому слову президента Эстонии, я не одна такая, кому захотелось зафиксировать речь. «Мы не сидим бездеятельно, видя военные преступления в Европе, убийства и разрушения, попрание международного права. Внутренний компас Эстонии обязывает нас поддерживать Украину…». Внутренний компас Эстонии - как тонко было сказано президентом. В этом вся Эстония, с ее стержнем и северным характером. С ее большой внутренней силой!
«Мы должны быть готовы к длительным усилиям, масштабы которых в конечном итоге будут измеряться годами. Поэтому все актуальнее становится вопрос: как сохранять мотивацию друзей Украины поддерживать жертву агрессии, если война на истощение тянется и тянется?», - задался риторическим вопросом Алар Карис…
Присланное Эстонией оружие помогало ВСУ уничтожать российские танки
Я знаю точно, что мотивация поддерживать Украину у Эстонии как была, так и остается. С самого начала войны она первой из всех европейских стран предоставила нам «Джавелины», и результатом этой поставки стала уничтоженная военная техника врага, которую я поехала смотреть на следующий день после парада. Российский танк Т-72, разбитый украинскими военными в начале войны в марте под Киевом, теперь установлен на площади Вабадузе в Таллинне и в течение нескольких дней его может увидеть каждый желающий.
Размещение танка на следующий день после годовщины с начала полномасштабной войны РФ против Украины выглядит особенно знаковым, поскольку во многом именно благодаря оружию, предоставленному Эстонией, Украине удалось отбить наступление врага.
Выставка экспозиции стала возможной благодаря сотрудничеству оборонных ведомств Украины и Эстонии при поддержке посольства Украины в Эстонии и Эстонского военного музея.
Не могу сказать, что я испытывала чувство радости, когда подошла к подбитому российскому танку... Скорее, это было чувство ненависти. Я представляла, как этот танк колесил по Буче и Ирпеню, расстреливал мирных жителей, и мое сердце сжималось от боли…
Потом оно сжималось еще много раз в этот день, потому что после осмотра танка я отправилась на показ фильма украинского режиссера Тараса Томенко «Дом Слово. Незаконченный роман», который Ассоциация украинских организаций организовала в Таллинне. Это фильм об Украине 20-30-х годов прошлого века и о начале сталинских репрессий. Тогда в Харькове было построено здание, куда были поселены практически все украинские поэты, писатели, выдающиеся режиссеры.
Этот дом назывался «Слово» и он имел огромное значение для украинской культуры. Однако, собрав под одну крышу украинскую интеллигенцию, Сталин получил возможность легко управлять ею. Большинство тех, кто не согласился сотрудничать с советской властью, были уничтожены. «Будинок Слово» стал началом событий, которые сейчас происходят в Украине, поэтому этот фильм чрезвычайно актуален в наше время. Это были первые испытания и первые репрессии, которые произошли на нашей земле.
На показ фильма собралось много украинцев, живущих в Эстонии, а также эстонцев. Для них эта тема очень понятна и близка. Репрессии коммунистического режима кровавым следом остались в истории эстонского государства. После просмотра ленты ко мне подошел Калев Наур - эстонский общественный деятель, который живет в Йыхви, городе в регионе Ида-Вирумаа.
«Инна, нужно обязательно показать этот фильм в нашем городе и регионе. У нас проживает много русских, которые не понимают, что на самом деле происходит сейчас в Украине. Этот фильм раскрывает суть «русского фашизма» и показывает, как цинично эта власть борется со свободомыслием и совершает геноцид против других наций». Я абсолютно согласна с Калевом и думаю, что мы покажем этот фильм и много других художественных и документальных украинских кинолент не только в Таллинне, но и по всей Эстонии.
Эстонцев будут активно знакомить с современным украинским киноискусством
С показом фильма Тараса Томенко совместно с FRESH PRODUCTION GROUP и при поддержке посольства Украины в Эстонии мы запустили «Украинский киноклуб»! Теперь каждый месяц украинцы и эстонцы смогут знакомиться с киноискусством наших талантливых режиссеров.
Я возвращалась домой и мне в месенджер все приходили и приходили сообщения от украинцев и эстонцев, которые побывали на показе, сообщения о том, как впечатлил их фильм и как важно, что мы смогли привезти его в Таллинн. Тут же я стала листать фейсбук и не поверила своим глазам, когда на страничке президента Эстонии появилась наша песня-благодарность эстонскому народу, которую мы выпустили накануне, в День независимости Эстонии. Мои эмоции зашкаливали!
А еще больше я радовалась комментариям под постом Алара Кариса, а также отзывам на ютуб-страничке Ассоциации украинских организаций, где была размещена песня. Эти отзывы были переполнены словами благодарности от эстонцев! Юлианна Валмра написала в фейсбуке: «Я сидела, пила кофе, смотрела окончание парада и вдруг заплакала! Муж меня спросил, что случилось... Вытирая слезы, я прошептала - они поют Ta lendab mesipuu poole … Украинцы наши «Медовые деревья» поют нам...»; эти слова были, наверное, самой главной оценкой тому, что мы хотели донести эстонцам. Спасибо, Эстония, за все, что ты делаешь для нас.