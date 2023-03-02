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Видео ⟩ Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина пережил на ЧМ в Планице жуткое падение

rus.postimees.ee
Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина пережил на ЧМ в Планице жуткое падение
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Лыжника Петера Превца уносят с горы на носилках.
Лыжника Петера Превца уносят с горы на носилках. Фото: BORUT ZIVULOVIC

Словенский лыжник Петер Превц на тренировке по прыжкам с трамплина в Планице пережил леденящее кровь падение. 30-летний словенец пожаловался на боль в спине и был доставлен в больницу на медицинский контроль.

В среду Превц принимал участие в тренировке по прыжкам с большого трамплина. Но на третьем – последнем в этот день прыжке – в конце трассы для набора скорости произошло нечто неожиданное. Когда спортсмен уже взлетел в воздух, у него раскрылось крепление лыжи. Превц потерял контроль, не смог удержать равновесие, рухнул с высоты и на большой скорости покатился со склона горы.

К счастью, он не потерял сознания, и все обошлось относительно благополучно: пара ушибов, небольшое сотрясение мозга и травма спины.

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