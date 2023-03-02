Словенский лыжник Петер Превц на тренировке по прыжкам с трамплина в Планице пережил леденящее кровь падение. 30-летний словенец пожаловался на боль в спине и был доставлен в больницу на медицинский контроль.
Видео ⟩ Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина пережил на ЧМ в Планице жуткое падение
Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина пережил на ЧМ в Планице жуткое падение
В среду Превц принимал участие в тренировке по прыжкам с большого трамплина. Но на третьем – последнем в этот день прыжке – в конце трассы для набора скорости произошло нечто неожиданное. Когда спортсмен уже взлетел в воздух, у него раскрылось крепление лыжи. Превц потерял контроль, не смог удержать равновесие, рухнул с высоты и на большой скорости покатился со склона горы.
К счастью, он не потерял сознания, и все обошлось относительно благополучно: пара ушибов, небольшое сотрясение мозга и травма спины.
😨 Terrible chute de Peter Prevc à Planica. Le slovène, trahi par ses fixations.🤞🏼#ChaletClub #Planica2023 pic.twitter.com/9NHSRK84IY— Guillaume di Grazia (@GDiGrazia) March 1, 2023
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