Видео ⟩ Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина пережил на ЧМ в Планице жуткое падение

В среду Превц принимал участие в тренировке по прыжкам с большого трамплина. Но на третьем – последнем в этот день прыжке – в конце трассы для набора скорости произошло нечто неожиданное. Когда спортсмен уже взлетел в воздух, у него раскрылось крепление лыжи. Превц потерял контроль, не смог удержать равновесие, рухнул с высоты и на большой скорости покатился со склона горы.