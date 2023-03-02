ЧМ по фигурному катанию: эстонская дебютантка в первой десятке

Сегодня завершилась короткая программа среди девушек: первое место у японки Мао Шимады (71,78 балла), на втором кореянка Джиа Шин (71,79) и третье у японки Ами Накаи (67,28).

Представительница Эстонии Мария Элийзе Кальювере, для которой юниорский чемпионат мира стал дебютом, сходу заняла восьмое место (58,42 балла).