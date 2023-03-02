В среду в Харьюском уездном суде продолжился суд над матерью, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ее дочери, которая к настоящему моменту, к сожалению, умерла. Поскольку было основание полагать, что женщина будет ходить на заседания, также ходатайствовали об ее аресте.
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Мать умершего ребенка предстала перед судом: «Это система! Дочь убили лекарства!»
Мать умершего ребенка предстала перед судом: «Это система! Дочь убили лекарства!»
Настя* является матерью четверых детей. Два года назад ее дочка-подросток попала в больницу предположительно из-за спортивной травмы. По словам матери, обвиняющей во всем «систему», здоровье ребенка ухудшилось внезапно: ко Дню всех влюбленных девочка была введена в кому, а через два дня она умерла.