Мать умершего ребенка предстала перед судом: «Это система! Дочь убили лекарства!»

Настя* является матерью четверых детей. Два года назад ее дочка-подросток попала в больницу предположительно из-за спортивной травмы. По словам матери, обвиняющей во всем «систему», здоровье ребенка ухудшилось внезапно: ко Дню всех влюбленных девочка была введена в кому, а через два дня она умерла.

Спортивная травма на самом деле является лишь верхушкой айсберга, ведь адвокат Насти подтвердил, что болезнь была серьезнее, чем просто спортивная травма. По имеющимся данным, годом ранее у ребенка диагностировали рак, который мать, похоже, отрицает по сей день: она пишет в соцсетях, что смертельный диагноз ребенку поставили из-за простой травмы головы. Поскольку прокуратура не разглашает подробности обвинения, можно предположить, что рак не лечился научно обоснованными средствами, пока девочку-подростка вновь не осмотрели врачи.