Тянак с семьей отдыхает на тропическом острове

Зоопарк разместил в своем Instagram фотографию и поблагодарил их за то, что они посетили главный канарский зоопарк.

Тянак репостнул фотографию и написал: «место, которое должен посетить каждый, кто приехал на Тенерифе».

Всемирно известный Лоро парк существует уже более 50 лет. Он расположился на территории в 13 гектаров в северной части острова. Здесь находится крупнейшая природоохранная зона. Парк создавали для попугаев, но со временем он превратился в уникальный зоопарк, который ежегодно посещает более 40 млн человек.

Тянак с семьей в Лоро парке (Тенерифе). Фото: @loroparque/Instagram

Тянак женат на Янике Тянак, свадьба была в 2016 году. В семье гонщика растут двое детей: 9-летняя Миа и 6-летний Рон.