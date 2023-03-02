Лидер серии чемпионата мира по раллийным гонкам Отть Тянак отправился с семьей отдыхать на Тенерифе и посетил там знаменитый зоопарк Лоро парк.
Тянак вместе с семьей отдыхает на тропическом острове
Зоопарк разместил в своем Instagram фотографию и поблагодарил их за то, что они посетили главный канарский зоопарк.
Тянак репостнул фотографию и написал: «место, которое должен посетить каждый, кто приехал на Тенерифе».
Всемирно известный Лоро парк существует уже более 50 лет. Он расположился на территории в 13 гектаров в северной части острова. Здесь находится крупнейшая природоохранная зона. Парк создавали для попугаев, но со временем он превратился в уникальный зоопарк, который ежегодно посещает более 40 млн человек.
Тянак женат на Янике Тянак, свадьба была в 2016 году. В семье гонщика растут двое детей: 9-летняя Миа и 6-летний Рон.
До начала очередного этапа гонки чемпионата мира, которая пройдет в Мехико, остается две недели. Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя являются лидерами серии, набрав 41 балл. На втором месте Калле Рованперя (Toyota, 38 баллов), на третьем Тьерри Невилл (Hyundai, 32 балла).