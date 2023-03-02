Умер Жюст Фонтен, рекордсмен по забитым голам на чемпионате мира 1958

Жюст Фонтен считается одним из сильнейших нападающих за всю историю футбола, но его карьера завершилась в 27 лет из-за травмы.

За свою карьеру он успел выступить за команду «Ницца» (1953−1956) и «Реймс» (1956−1962), с 1953 по 1960 год играл за сборную Франции. Он является четырехкратным чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок Франции.

В составе «Реймса» Фонтен играл в финале Лиги Чемпионов 1959 года.