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Умер Жюст Фонтен, рекордсмен по забитым голам на чемпионате мира 1958

rus.postimees.ee
Умер Жюст Фонтен, рекордсмен по забитым голам на чемпионате мира 1958
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Жюст Фонтен (в центре).
Жюст Фонтен (в центре). Фото: STAFF

Семья бывшего французского футболиста Жюста Фонтена сообщила, что легендарный игрок скончался в возрасте 89 лет. 

Жюст Фонтен считается одним из сильнейших нападающих за всю историю футбола, но его карьера завершилась в 27 лет из-за травмы.

За свою карьеру он успел выступить за команду «Ницца» (1953−1956) и «Реймс» (1956−1962), с 1953 по 1960 год играл за сборную Франции. Он является четырехкратным чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок Франции.

В составе «Реймса» Фонтен играл в финале Лиги Чемпионов 1959 года.

Ему принадлежит рекорд рекорд по числу голов на одном чемпионате мира. Это произошло в 1958 году на чемпионате мира в Швеции, когда он забил 30 голов за 21 матч. Ни один футболист не сумел в данный момент перебить этот рекорд.

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