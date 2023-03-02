Семья бывшего французского футболиста Жюста Фонтена сообщила, что легендарный игрок скончался в возрасте 89 лет.
Умер Жюст Фонтен, рекордсмен по забитым голам на чемпионате мира 1958
Умер Жюст Фонтен, рекордсмен по забитым голам на чемпионате мира 1958
Жюст Фонтен считается одним из сильнейших нападающих за всю историю футбола, но его карьера завершилась в 27 лет из-за травмы.
За свою карьеру он успел выступить за команду «Ницца» (1953−1956) и «Реймс» (1956−1962), с 1953 по 1960 год играл за сборную Франции. Он является четырехкратным чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок Франции.
В составе «Реймса» Фонтен играл в финале Лиги Чемпионов 1959 года.
Ему принадлежит рекорд рекорд по числу голов на одном чемпионате мира. Это произошло в 1958 году на чемпионате мира в Швеции, когда он забил 30 голов за 21 матч. Ни один футболист не сумел в данный момент перебить этот рекорд.
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