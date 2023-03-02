«Калев/Крамо» за пять минут до финала проиграл раплаской команде

Рапласцы сразу же начали агрессивно играть против «Калев/Крамо» и в первой четверти уступали лишь два очка 26:28. Вторая четверть оказалась довольно спокойной, ее команда проиграла со счетом 9:14, а в третьей четверти также вел «Калев» - 20:26. В последние десять минут матча столичный клуб вел в счете 66:57, а за пять минут до финала на табло было 72:62.