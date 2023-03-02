Возобновились матчи эстонско-латвийской баскетбольной лиги Paf и накануне «Калев/Крамо», занимающий второе место в таблице, проиграл со счетом 77:83 раплаской команде «Авис Утилитас».
«Калев/Крамо» за пять минут до финала проиграл раплаской команде
«Калев/Крамо» за пять минут до финала проиграл раплаской команде
Рапласцы сразу же начали агрессивно играть против «Калев/Крамо» и в первой четверти уступали лишь два очка 26:28. Вторая четверть оказалась довольно спокойной, ее команда проиграла со счетом 9:14, а в третьей четверти также вел «Калев» - 20:26. В последние десять минут матча столичный клуб вел в счете 66:57, а за пять минут до финала на табло было 72:62.
В последние три минуты «Рапла» совершила мощный рывок 13:0 и обошла таллиннцев. Финальный счет составил 77:83.
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