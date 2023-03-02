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Популярный спа-центр закрылся из-за обнаруженной в воде опасной бактерии

Rus.Postimees
Популярный спа-центр закрылся из-за обнаруженной в воде опасной бактерии
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Спа-центр V Spa.
Спа-центр V Spa. Фото: Margus Ansu/Tartu Postimees/Scanpix

В среду вечером крупнейший в Тарту и во всей Южной Эстонии спа-центр V Spa сообщил, что временно закрывается, так как в воде душевой были обнаружены опасные бактерии.

«В сотрудничестве с Департаментом здоровья сообщаем, что с сегодняшнего дня V Spa закрыт, поскольку в воде душевой была обнаружена Legionella pneumophila», – сказано в Facebook спа-центра.

«В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы сделаем все возможное, чтобы открыть спа-центр, если это позволят пробы. V Spa Heaolumaailm со своими процедурами продолжит работу», – добавили в спа-центре.

Бактерия Legionella pneumophila является возбудителем легионеллеза, она распространяется в речной и озерной воде и других водоемах, откуда попадает в системы водоснабжения. Заболевание передается при вдыхании микроскопических капель воды, содержащих бактерии Legionella pneumophila.

Риск заболеть выше у людей, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями, курильщиков и пожилых людей. Симптомы обычно появляются через два-десять дней после заражения. Заболевание обычно начинается с лихорадки, озноба, головной и мышечной боли. Хотя легионеллез лечат антибиотиками, которые в большинстве случаев эффективны, заболевание может быть опасным для жизни.

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