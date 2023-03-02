Популярный спа-центр закрылся из-за обнаруженной в воде опасной бактерии

«В сотрудничестве с Департаментом здоровья сообщаем, что с сегодняшнего дня V Spa закрыт, поскольку в воде душевой была обнаружена Legionella pneumophila», – сказано в Facebook спа-центра.

«В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы сделаем все возможное, чтобы открыть спа-центр, если это позволят пробы. V Spa Heaolumaailm со своими процедурами продолжит работу», – добавили в спа-центре.

Бактерия Legionella pneumophila является возбудителем легионеллеза, она распространяется в речной и озерной воде и других водоемах, откуда попадает в системы водоснабжения. Заболевание передается при вдыхании микроскопических капель воды, содержащих бактерии Legionella pneumophila.