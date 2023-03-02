В среду вечером крупнейший в Тарту и во всей Южной Эстонии спа-центр V Spa сообщил, что временно закрывается, так как в воде душевой были обнаружены опасные бактерии.
Популярный спа-центр закрылся из-за обнаруженной в воде опасной бактерии
«В сотрудничестве с Департаментом здоровья сообщаем, что с сегодняшнего дня V Spa закрыт, поскольку в воде душевой была обнаружена Legionella pneumophila», – сказано в Facebook спа-центра.
«В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы сделаем все возможное, чтобы открыть спа-центр, если это позволят пробы. V Spa Heaolumaailm со своими процедурами продолжит работу», – добавили в спа-центре.
Бактерия Legionella pneumophila является возбудителем легионеллеза, она распространяется в речной и озерной воде и других водоемах, откуда попадает в системы водоснабжения. Заболевание передается при вдыхании микроскопических капель воды, содержащих бактерии Legionella pneumophila.
Риск заболеть выше у людей, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями, курильщиков и пожилых людей. Симптомы обычно появляются через два-десять дней после заражения. Заболевание обычно начинается с лихорадки, озноба, головной и мышечной боли. Хотя легионеллез лечат антибиотиками, которые в большинстве случаев эффективны, заболевание может быть опасным для жизни.