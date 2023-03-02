Идея Министерства обороны отправить подбитый российский танк Т-72 в турне по городам Эстонии получила отпор от некоторых местных самоуправлений. Власти Раквере отказались выставлять этот экспонат в своем городе, а мэр Нарвы Катри Райк ясно дала понять, что местные жители не желают видеть у себя ни одного нового танка.
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Катри Райк: нарвитяне не хотят видеть в городе ни одного нового танка
Катри Райк: нарвитяне не хотят видеть в городе ни одного нового танка
Райк обсудила вопрос танка Т-72 с министром обороны Ханно Певкуром, и они решили вернуться к этому разговору позже: «Мы обменялись мнениями, обсудили, правильно ли именно сейчас, перед выборами, вести об этом речь. В этом вопросе очень важно понять, какой цели мы хотим достигнуть, какая именно коммуникация идет со стороны министерства и кто будет контролировать безопасность в случае, если танк привезут в Нарву».
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