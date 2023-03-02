Катри Райк: нарвитяне не хотят видеть в городе ни одного нового танка

Райк обсудила вопрос танка Т-72 с министром обороны Ханно Певкуром, и они решили вернуться к этому разговору позже: «Мы обменялись мнениями, обсудили, правильно ли именно сейчас, перед выборами, вести об этом речь. В этом вопросе очень важно понять, какой цели мы хотим достигнуть, какая именно коммуникация идет со стороны министерства и кто будет контролировать безопасность в случае, если танк привезут в Нарву».