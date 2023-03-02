Эксперты: при покупке этих подержанных машин следует быть чрезвычайно осторожными

Согласно новому исследованию CarVertical, несмотря на то, что покупатели стали более осторожными в отношении мошенничества с автомобилями, риск покупки автомобиля с поддельными показаниями одометра все еще очень высок.

Мошенничество с показателями одометра не только приводит к высоким затратам на техническое обслуживание, но и значительно снижает стоимость автомобиля на вторичном рынке. Поскольку сумма ущерба от мошенничества с показателями пробега оценивается в 8,77 млрд евро в год (согласно отчету исследовательской службы Европейского парламента), покупателям важно получить больше информации об этой дорогостоящей проблеме, сообщает CarVertical.

Чаще всего мошенничества с пробегом фиксируют на немецких машинах

Платформа отчетов об истории автомобилей CarVertical провела исследование 1,11 миллиона отчетов об истории автомобилей за последние 12 месяцев на 24 рынках, включая США и большинство европейских стран.

Исследование показало, что чаще всего показания одометра подделывались на седане Audi A8. Из всех A8, проверенных на онлайн-платформе компании, у 30,6% пробег был смотан, а это означает, что почти каждый третий подержанный флагман Audi мог быть продан с измененным пробегом.