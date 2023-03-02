Изменение показателей одометра по-прежнему является широко распространенной практикой на рынке подержанных автомобилей.
Эксперты: при покупке этих подержанных машин следует быть чрезвычайно осторожными
Согласно новому исследованию CarVertical, несмотря на то, что покупатели стали более осторожными в отношении мошенничества с автомобилями, риск покупки автомобиля с поддельными показаниями одометра все еще очень высок.
Мошенничество с показателями одометра не только приводит к высоким затратам на техническое обслуживание, но и значительно снижает стоимость автомобиля на вторичном рынке. Поскольку сумма ущерба от мошенничества с показателями пробега оценивается в 8,77 млрд евро в год (согласно отчету исследовательской службы Европейского парламента), покупателям важно получить больше информации об этой дорогостоящей проблеме, сообщает CarVertical.
Чаще всего мошенничества с пробегом фиксируют на немецких машинах
Платформа отчетов об истории автомобилей CarVertical провела исследование 1,11 миллиона отчетов об истории автомобилей за последние 12 месяцев на 24 рынках, включая США и большинство европейских стран.
Исследование показало, что чаще всего показания одометра подделывались на седане Audi A8. Из всех A8, проверенных на онлайн-платформе компании, у 30,6% пробег был смотан, а это означает, что почти каждый третий подержанный флагман Audi мог быть продан с измененным пробегом.
Шесть из десяти автомобилей, на которых был смотан пробег, – являлись дорогими немецкими автомобилями: например, Audi A7, BMW X5, BMW 7-й серии и Volkswagen Touareg. Относительно высокая цена (и, следовательно, высокий потенциал прибыли) всех этих автомобилей делает эти автомобили идеальной мишенью для мошенников на всех рынках подержанных автомобилей.
Если говорить о конкретных моделях, показатели одометра чаще всего подвергались манипуляциям на следующих машинах: Ford Mustang (смотано 25,7 процента пробега), Ford Fusion (смотано 22 процента пробега), Volvo XC70 (смотано 21,1 процента пробега) и 19 место Opel Insignia (смотано 19,5% пробега).
Гибриды и электромобили тоже небезопасны
Традиционно бензиновые и дизельные автомобили на протяжении многих лет занимали наибольшую долю рынка подержанных автомобилей, а это означает, что они продолжают оставаться в центре внимания мошенников. Однако растущий спрос на менее загрязняющие окружающую среду автомобили быстро меняет ситуацию.
Как показало исследование, тип двигателя все реже является показателем вероятных манипуляций с пробегом. Если, например, в случае BMW 7-й серии с бензиновым или дизельным двигателем измененный пробег по-прежнему встречается чаще, чем на гибридах, то с другими марками и моделями ситуация не столь однозначна.
Например, в случае с гибридным Volkswagen Jetta процент автомобилей с измененным пробегом выше (27 процентов), чем среди автомобилей с дизельным двигателем (24,1 процента) или бензиновыми версиями (22,4 процента).
Растущее количество подержанных электромобилей с поддельным пробегом говорит о том, что покупателям следует быть еще более осторожными. Хотя общая доля электромобилей с измененным пробегом (13,4%) ниже, чем в среднем по Европе (15,6%), разница все же незначительна. Кроме того, покупка электромобиля с измененным пробегом может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Наибольший риск представляют именно электромобили с измененным показателем одометра, ведь изношенные аккумуляторы будут означать для нового владельца дорогостоящий ремонт. Таким образом, выяснение фактического пробега подержанного автомобиля играет даже более важную роль при поиске электрического или гибридного автомобиля, чем в других случаях.