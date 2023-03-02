ОБЗОР ⟩ Количество сделок растет, и средняя цена квадратного метра вернулась к отметке 3000 евро

«Январь был очень спокойным – в Таллинне было совершено всего 457 сделок с квартирами, а в феврале их было уже 616. Тем самым подтвердился сделанный в январе прогноз: на этот раз дно, касающееся активности сделок, уже пройдено», – прокомментировал последние данные статистики исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

«Увеличение средней стоимости квадратного метра квартир почти до 3000 евро в значительной степени является статистической погрешностью, обусловленной низкой активностью сделок и увеличением доли новых квартир, однако она все же показывает, что цены на квартиры вторичного рынка держатся намного лучше ожидаемого», — сказал Мартин Вахтер, по словам которого, количество сделок в ближайшие месяцы должно продолжить понемногу расти.

«В то же время, скорее всего, пока еще не стоит ожидать, что цена окончательно перевалит за отметку в три тысячи евро», — отметил руководитель 1Partner и добавил, что Euribor, который продолжает расти, должен сыграть свою роль в дальнейшем развитии событий.

«Поскольку Euribor, влияющий на кредиты, значительно вырос, рынок недвижимости испытывает облегчение от того, что банки стали идти навстречу покупателям и предлагают кредиты с фиксированной процентной ставкой. На данный момент, уже можно получить жилищный кредит с фиксированной процентной ставкой менее 4%, что намного выгоднее, чем прежняя маржа риска около 2%, к которой прибавляется действующий Euribor за шесть месяцев», — прояснил Вахтер некоторые положительные моменты.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в феврале в Таллинне было совершено 742 сделки купли-продажи, то есть почти на четверть больше, чем в январе, но по сравнению с февралем 2022 года, количество сделок сократилось на 22%.

Общая сумма сделок с недвижимостью составила в феврале примерно 121 миллион евро, то есть была на треть больше, чем в январе, а по сравнению с февралем прошлого года, общая сумма сделок сократилась примерно на 15%.