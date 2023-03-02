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Умер легендарный житель Тарту

Райму Хансон
Умер легендарный житель Тарту
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Яан Муна.
Яан Муна. Фото: Sille Annuk

Позавчера вечером в больнице умер житель Тарту Яан Муна (30 апреля 1942 – 28 февраля 2023). Его похороны состоятся в пятницу, 3 марта, в 15:00 в Церкви святого Павла.

Последние пару лет Яан Муна жил в доме призрения в своем родном городе на улице Лийва. Он мог передвигаться только на инвалидной коляске, из-за чего большую часть времени оставался на территории дома призрения. Но иногда ему все-таки удавалось покидать свое место жительства. Например, по случаю своего 80-летия он посетил Церковь святого Павла. Также бывал в Церкви пресвятой девы Марии.

Яан Муна.
Яан Муна. Фото: Margus Ansu

В лучшие дни Яана Муна можно было часто увидеть на публичных мероприятиях в Тарту, где он выступал в своей уникальной манере.

Пастор прихода Церкви святого Павла Кристьян Лухаметс вспоминал 3 мая в издании E-kirik, что Яан Муна с большой увлеченностью принимал участие в церковной работе. Его вклад вспоминают при ремонте церкви, когда он собирал пожертвования и работал в качестве добровольца. Он также помогал Церкви пресвятой девы Марии, которая в последние годы активно реновируется.

Яан Муна.
Яан Муна. Фото: Kristjan Teedema

«На протяжении десятилетий Яан был везде в Тарту, где проходили важные обсуждения и встречи. Его участие можно было считать мерилом степени важности мероприятия, – вспоминает Кристьян Лухаметс. – Много лет подряд он был гостем проходящей каждую весну конференции по лесному хозяйству в Сельскохозяйственном университете. Мэр Тарту по праву наградил Мяэ за гражданскую активность».

Яан Муна.
Яан Муна. Фото: Margus Ansu

Яан Муна будет кремирован в Тартуском крематории. 

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