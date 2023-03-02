Экономист: дела у эстонской экономики идут хуже всего в ЕС

В то же время быстрая инфляция сохранила высокие темпы роста в текущих ценах. ВВП вырос на 15,1% в номинальном выражении, что является самым быстрым темпом за последние 14 лет.

Хотя падение ВВП в постоянных ценах в четвертом квартале было близко к ожиданиям Swedbank, общую картину года изменил тот факт, что Департамент статистики пересмотрел в сторону понижения все предыдущие кварталы, в результате чего рецессия в 2022 году оказалась глубже, чем ожидалось. С поправкой на сезонность и количество рабочих дней все кварталы прошлого года сократились по сравнению с предыдущим, так что технически рецессия в Эстонии началась во втором квартале – к тому времени ВВП сокращался уже два квартала подряд. Но следует отметить, что Департамент статистики пересматривал свои предварительные данные ВВП в прошлом и, вероятно, будет делать это и впредь.

В четвёртом квартале спад приобрел более широкий характер: добавленная стоимость выросла только в шести из 20 видов деятельности, причем наибольший вклад внесло сельское хозяйство. Добавленная стоимость в технологическом секторе упала впервые за долгое время, причем последний раз она снижалась в начале 2017 года.