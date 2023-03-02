В последнем квартале прошлого года ВВП Эстонии сократился на 4,1%, что привело к снижению на 1,3% за год в целом. По предварительным данным, эстонская экономика была единственной в Европейском cоюзе, которая в 2022 году сократилась, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Экономист: дела у эстонской экономики идут хуже всего в ЕС
В то же время быстрая инфляция сохранила высокие темпы роста в текущих ценах. ВВП вырос на 15,1% в номинальном выражении, что является самым быстрым темпом за последние 14 лет.
Хотя падение ВВП в постоянных ценах в четвертом квартале было близко к ожиданиям Swedbank, общую картину года изменил тот факт, что Департамент статистики пересмотрел в сторону понижения все предыдущие кварталы, в результате чего рецессия в 2022 году оказалась глубже, чем ожидалось. С поправкой на сезонность и количество рабочих дней все кварталы прошлого года сократились по сравнению с предыдущим, так что технически рецессия в Эстонии началась во втором квартале – к тому времени ВВП сокращался уже два квартала подряд. Но следует отметить, что Департамент статистики пересматривал свои предварительные данные ВВП в прошлом и, вероятно, будет делать это и впредь.
В четвёртом квартале спад приобрел более широкий характер: добавленная стоимость выросла только в шести из 20 видов деятельности, причем наибольший вклад внесло сельское хозяйство. Добавленная стоимость в технологическом секторе упала впервые за долгое время, причем последний раз она снижалась в начале 2017 года.
В целом за год число видов деятельности с более высокой добавленной стоимостью превысило число видов деятельности с более низкой добавленной стоимостью, но разница была незначительной. В прошлом году наибольшую поддержку росту оказали услуги размещения и питания, восстанавливающиеся после пандемии, однако наибольшее влияние на рост оказали недвижимость, производство энергии, торговля, а также сельское и лесное хозяйство.
В прошлом году экономический рост сильно пострадал от энергетического кризиса и высокой инфляции, а также от падения внутреннего и внешнего спроса. Во второй половине года покупательная способность домохозяйств, имеющих кредитные обязательства, также начала испытывать влияние более высоких процентных ставок.
Ряд секторов (в частности, обрабатывающая промышленность, транспорт и хранение) пострадали от санкций, введённых против России. Как и ожидалось, в конце года ухудшилось частное потребление и снизились объёмы экспорта, причем снизился как экспорт товаров, так и экспорт услуг. Падение частного потребления было обусловлено снижением покупательной способности домохозяйств, которое продолжается уже более года и усугубилось.
Падение же экспорта было вызвано ослаблением внешнего спроса на экспортируемые из Эстонии товары и разовой крупной сделкой в конце 2021 года с экспортом лицензии на программное обеспечение Volkswagen, которая затем подняла контрольный показатель экспорта услуг на высокий уровень. Поскольку в первой половине года частное потребление выросло, а экспорт увеличился в первые три квартала, их объёмы выросли и в целом за год.
Рост инвестиций ускорился до 13% в четвертом квартале, в основном за счёт инвестиций бизнеса в транспортное оборудование и инвестиций домохозяйств в жилье. Если рост инвестиций бизнеса в транспортное оборудование был скорее одноразовым крупным изменением, то рост инвестиций домохозяйств в жильё на 29% оказался неожиданным, поскольку количество сделок в то же время сократилось на треть.
Экономика еврозоны находится в несколько лучшей форме, чем ожидалось осенью. Хотя энергетический кризис не исчез полностью, к настоящему времени он ослаб. Шведская экономика находится в более слабой форме и имеет худшие перспективы, мы также ожидаем небольшого спада в Финляндии в этом году.
Сокращение заказов в обрабатывающей промышленности Эстонии углубилось. Перспективы производства и экспорта, хотя и несколько улучшились в первом квартале, остаются слабыми и неопределёнными. Также увеличилась доля предприятий, для которых недостаточный спрос является основным препятствием для ведения бизнеса.
ВВП в постоянных ценах упал в четвертом квартале до уровня, близкого к уровню двухлетней давности, и, согласно текущему прогнозу, в первой половине этого года экономика продолжит сокращаться в годовом исчислении.
Если в прошлом году эстонская экономика выиграла от роста добавленной стоимости в ряде восстанавливающихся после пандемии видов деятельности, включая услуги размещения и питания, отдых и досуг, а также транспорт, то в этом году ожидается, что это влияние уменьшится. В первой половине года на экономику повлияет ослабление внешнего спроса и снижение покупательной способности из-за высокой инфляции и роста процентных ставок.
Однако, поскольку ожидается замедление инфляции, снижение покупательной способности замедлится, и, с некоторой задержкой, открытие китайской экономики должно улучшить внешний спрос. В то же время влияние ужесточения денежно-кредитной политики будет ощущаться с запаздывающим эффектом. Это может привести к замедлению экономического роста, а вместе с ним и роста спроса, в результате чрезмерного повышения процентных ставок и сокращения баланса ЕЦБ, а также других крупных центральных банков.
Военные действия России в Украине продолжают усиливать неопределенность экономических перспектив. Ожидается, что в этом году безработица будет расти умеренными темпами. Хотя число людей, имеющих работу, сокращается, быстрый рост в прошлом году уже привел к высокому уровню занятости.
Рост заработной платы также должен оставаться сильным. Эти показатели рынка труда должны поддерживать экономический рост, но в то же время могут сдерживать быстрый рост цен. Особенно если зарплаты будут расти слишком быстро. Государственные финансы также должны играть стимулирующую роль.