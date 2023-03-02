Зарплаты не начислялись, а суммы на счетах бронировались повторно: под надзором TTJA банк пообещал возместить ущерб своим клиентам

Luminor предлагает своим клиентам возможность получить помощь в случае возникновения проблем с интернет-банкингом как в отделении банка, так и по телефону. В случае серьезных сбоев есть возможность произвести оплату на сумму до 300 евро по телефону. Вы можете обратиться в банк с претензией на возмещение задержек и процентов из-за сбоев в работе интернет-банкинга. В случае сбоя в работе интернет-банкинга плата за услугу за платежи, произведенные в отделении банка, взиматься не будет, сообщает TTJA.

Сотрудник TTJA встретился с представителями банка и попросил объяснений. Наибольшее внимание банк уделит обеспечению стабильности ИТ, с дальнейшими инвестициями, укреплением команд и расширением сотрудничества с партнерами - все это для того, чтобы добиться ряда улучшений с точки зрения клиентского опыта в ближайшие месяцы.

В целях обеспечения предоставления услуги интернет-банкинга, необходимой для предоставления базовой платежной услуги, кредитное учреждение будет регулярно предоставлять TTJA обновленную информацию о проделанной на данный момент работе и планах на будущее. Банк продолжит переговоры с TTJA по вопросам поиска возможных решений проблем, связанных с интернет-банкингом.

Следующая встреча между Luminor и TTJA запланирована на начало следующего квартала. В ходе встречи TTJA рассчитывает получить от компании отчеты о предпринятых мерах по улучшению работы и согласовать дальнейшие действия, если возникнет такая необходимость.