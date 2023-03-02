Вдова Коби Брайанта отсудила почти 30 млн евро компенсации за трагические снимки

Ванесса Брайант обратилась в суд, поскольку спасатели, прибывшие к месту крушения вертолета сфотографировали погибших и затем начали продавать снимки в качестве сувениров. Юристы округа Лос-Анджелес назвали мировое соглашение справедливым и разумным.

В марте 2021 года Ванесса Брайант назвала имена четырех заместителей шерифа, которые, по ее словам, распространяли фотографии погибших в авиакатастрофе детей, родителей и тренеров – они все летели на баскетбольный матч.

В озвученную сумму входят и 16 млн евро, которые суд присудил вдове в августе прошлого года по иску за нарушение неприкосновенности частной жизни.

После этого в Калифорнии был принят закон, который запрещает спасателям и прочим лицам, входящих в состав групп оперативного реагирования, делать без разрешения фотографии пострадавших.