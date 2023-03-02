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Вдова Коби Брайанта отсудила почти 30 млн евро компенсации за трагические снимки

rus.postimees.ee
Вдова Коби Брайанта отсудила почти 30 млн евро компенсации за трагические снимки
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Вдова Коби Брайанта Ванесса Брайант.
Вдова Коби Брайанта Ванесса Брайант. Фото: PATRICK T. FALLON

Власти округа Лос-Анджелеса согласились выплатить почти 30 миллионов евро вдове баскетболиста NBA Коби Брайанта – за то, что что полицейские опубликовали фотографии, сделанные на месте произошедшего два года назад крушения вертолета, в котором погибли все пассажиры, в том числе знаменитый баскетболист и его дочь.

Ванесса Брайант обратилась в суд, поскольку спасатели, прибывшие к месту крушения вертолета сфотографировали погибших и затем начали продавать снимки в качестве сувениров. Юристы округа Лос-Анджелес назвали мировое соглашение справедливым и разумным.

В марте 2021 года Ванесса Брайант назвала имена четырех заместителей шерифа, которые, по ее словам, распространяли фотографии погибших в авиакатастрофе детей, родителей и тренеров – они все летели на баскетбольный матч.

В озвученную сумму входят и 16 млн евро, которые суд присудил вдове в августе прошлого года по иску за нарушение неприкосновенности частной жизни.

После этого в Калифорнии был принят закон, который запрещает спасателям и прочим лицам, входящих в состав групп оперативного реагирования, делать без разрешения фотографии пострадавших.

Крушение вертолета произошло 26 января 2020 года. Частный вертолет Коби Брайанта Sikorsky S-76 разбился о холм рядом с городом Калабасас в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса. В результате крушения погибли все пассажиры воздушного судна, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Сообщается, что в день полета стоял плотный туман, местная полиция из-за нелетной погоды запретила поднимать свой вертолет в воздух.

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