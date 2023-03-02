«Не такой славы хотелось отцу». Школу в Приморье незаметно переименовали в честь участника «спецоперации»

Сын Орлова Андрей, с которым связалась Би-би-си, не знал, что в честь его отца переименовали школу во Владивостоке. Ему было известно только, что его именем назвали класс в учебном заведении в районе, где они жили.

Андрей подтвердил, что его отец воевал в Сирии и Донбассе.

- В качестве кого он там воевал? Его называют наемником ЧВК «Вагнер».

- Я не уверен, что могу распространяться о таких вещах. Можно сказать, что он туда отправился добровольцем. Его позвали - он поехал.

При этом в 2022 году Орлов воевал в Украине в составе российской армии, утверждает его сын. Отец рассказывал ему, что после Сирии он не захотел участвовать в неофициальных войсках - ему не понравилось, как там все обстояло. «По его словам, сейчас все в ЧВК очень плохо», - говорит Андрей.

Почему именно 14-я школа во Владивостоке была названа в честь Орлова, его сын ответить с уверенностью не смог - Орлов-старший там не учился. «Отцовские друзья среди военных и близкие к администрации Владивостока сразу после похорон старались увековечить его имя во Владивостоке или Надеждинске. Вероятно, они все-таки пробили администрацию, и вот так вышло», - рассказал Андрей Орлов.