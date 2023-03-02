В прошлом году более половины эстонских предприятий столкнулись с киберугрозами

Половина предприятий, столкнувшихся с киберугрозами, получали мошеннические и фишинговые электронные письма. Наносящие прямой ущерб вирусы затронули 9% предприятий, а 3% попали в опасную ситуацию в связи с вредоносным ПО или ботнетами. По сравнению с прошлым, было больше предприятий, которые подвергались атакам типа «отказ в обслуживании» (DDoS), а также участились случаи утечки данных.

Руководитель услуг кибербезопасности Telia Мартти Кеббинау отметил, что, хотя наиболее распространенные угрозы в течение многих лет остаются неизменными, в прошлом году чаще прежнего происходили атаки DDoS, а также случаи утечки данных, которые обычно оказывают большее негативное влияние на предприятия.

«Хотя сегодня тысячи предприятий используют решения для защиты от DDoS-атак, и подавляющее большинство атак этого типа успешно отражается, эстонские компании сталкивались с ними чаще, чем год назад. Восстановление после таких атак может занять несколько дней и они часто сопровождаются значительным репутационным ущербом», - сказал Кеббинау.

Однако положительным моментом является то, что по сравнению с 2021 годом в прошлом году жертвами киберугроз или атак стало на 7% меньше предприятий, или столько же, сколько в 2020 году.