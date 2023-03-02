Ежегодное исследование на тему кибербезопасности показало, что в прошлом году 55% предприятий в Эстонии сталкивались с кибератаками или другими угрозами кибербезопасности, при этом 41% - лишь раз, а 14% - неоднократно.
В прошлом году более половины эстонских предприятий столкнулись с киберугрозами
Половина предприятий, столкнувшихся с киберугрозами, получали мошеннические и фишинговые электронные письма. Наносящие прямой ущерб вирусы затронули 9% предприятий, а 3% попали в опасную ситуацию в связи с вредоносным ПО или ботнетами. По сравнению с прошлым, было больше предприятий, которые подвергались атакам типа «отказ в обслуживании» (DDoS), а также участились случаи утечки данных.
Руководитель услуг кибербезопасности Telia Мартти Кеббинау отметил, что, хотя наиболее распространенные угрозы в течение многих лет остаются неизменными, в прошлом году чаще прежнего происходили атаки DDoS, а также случаи утечки данных, которые обычно оказывают большее негативное влияние на предприятия.
«Хотя сегодня тысячи предприятий используют решения для защиты от DDoS-атак, и подавляющее большинство атак этого типа успешно отражается, эстонские компании сталкивались с ними чаще, чем год назад. Восстановление после таких атак может занять несколько дней и они часто сопровождаются значительным репутационным ущербом», - сказал Кеббинау.
Однако положительным моментом является то, что по сравнению с 2021 годом в прошлом году жертвами киберугроз или атак стало на 7% меньше предприятий, или столько же, сколько в 2020 году.
«Безусловно, одной из причин является то, что кибербезопасность в целом стала более приоритетной, и уровень кибербезопасности эстонских предприятий постепенно повышается. Опрос ясно показал, что уровень кибербезопасности предприятий за год значительно улучшился, и уже у трети эстонских предприятий очень хороший уровень безопасности, то есть способность предприятий противостоять кибератакам со временем выросла. Кибербезопасности уделяется больше внимания в том числе из-за политической ситуации, потому что в течение последнего года было ясно видно увеличение политически мотивированных атак», - пояснил Кеббинау.
В ходе опроса также выясняли, насколько вероятной предприятия считают кибератаку в ближайшие 12 месяцев. Почти 50% сочли атаку вероятной.
«Предприятия, которые уже сталкивались с какими-либо киберугрозами в прошлом, считают более вероятным повторнение подобной ситуации и в будущем. Небольшие предприятия чаще считают реализацию киберугрозы маловероятной. Но нужно понимать, кибер-преступники ориентируются не только на размер предприятия, и все чаще жертвами атак становятся и маленькие фирмы», - сказал Кеббинау.
Исследование было проведено Turu-uuringute AS в конце прошлого года по заказу Telia. В ходе опроса проводились телефонные интервью с представителями 300 предприятий. Включенные в выборку предприятия были разделены на три группы по количеству работников: 5–19 работников, 20–49 работников и 50 и более работников.