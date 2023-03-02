Потери армии РФ в Украине превысили суммарные потери во всех войнах после Второй мировой

2022 год для российской армии войдет в историю как год, когда действия руководства страны и генералитета привели к небывалым потерям среди военнослужащих за всю историю СССР и РФ после окончания Второй мировой войны в 1945 году. CSIS представил аналитический доклад, из которого следует, что российская армия после 24 февраля 2022 года потеряла уже больше, чем Советский Союз и РФ до 2022 года вместе взятые.

Количество убитых российских военных Центр стратегических и международных исследований оценивает в 60-70 тысяч за двенадцать месяцев войны. При этом в самые кровопролитные войны предыдущих лет – в Афганистане и Чечне – убитых было максимум 16 тысяч и 25 тысяч, соответственно. Счет потерь во всех других конфликтах с участием армии СССР или РФ исчислялся десятками, реже сотнями.

Данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о потерях советской и российской армий в различных конфликтах после Второй мировой войны, март 2023 года. Фото: csis.org

Темп потерь в Украине на порядок превосходит темпы потерь в предыдущих конфликтах. В Чечне российские силы теряли в среднем от 95 до 185 человек убитыми в месяц убитыми, в Афганистане - от 130 до 145. В Украине же в последний год погибает от 5 тысяч до 5,8 тысячи военных каждый месяц. То есть среднее количество убитых российских солдат в месяц в Украине как минимум в 25 раз превышает число убитых в месяц в Чечне и в 35 раз больше числа убитых в Афганистане.

Авторы доклада отмечают, что война в Украине стала войной «на истощение».

«Характер войны в Украине наиболее ярко можно увидеть в боях за Бахмут, небольшой город в Донецкой области Украины. В течение нескольких месяцев российские войска безжалостно обстреливали город, вели бой от дома к дому и использовали атаки живой силы, чтобы сокрушить украинских защитников. Российские вооруженные силы использовали три волны бойцов в некоторых районах: первая линия контрактников и новобранцев, чьи потери часто высоки; вторая линия замен; и третья линия относительно компетентных российских сил. Россия соглашается на огромные потери в обмен на небольшое количество территории. Несмотря на ожесточенные бои в течение всей зимы, с сентября 2022 года Россия захватила только около 400 квадратных миль украинской территории на всем восточном фронте», – сказано в анализе CSIS.

Всего, по данным аналитиков, за первый год войны Россия потеряла от 200 000 до 250 000 человек ранеными, убитыми и пропавшими без вести. Эти оценки потерь включают регулярных российских солдат, ополченцев и наемников.

Звезда армии СССР на ремне убитого российского военнослужащего, Купянск, Харьковская область, Украина, 4 октября 2022 года. Фото: Andrii Marienko/AP