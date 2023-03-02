Американская лыжница обвинила журналистов в уничтожении спорта

34-летняя Бреннан, для которой этот чемпионат мира уже пятый по счету, упала на гонке с переменой лыж и в итоге заняла 19-е место. После соревнования она прошла мимо журналистов и была удивлена, что с ней хотели сделать множество интервью – обычно такого не происходит.

«Я была шокирована, что после гонки все журналисты захотели со мной пообщаться. Меня обычно никогда особо не дергают, поэтому была сильно удивлена. Но журналисты сосредоточились на негативе. Это очень грустно», - рассказала Бреннан норвежской телерадиовещательной компании NRK.

В конце интервью у Бреннан поинтересовались, не уничтожит ли лыжный спор доминирование норвежцев. Американка ответила, что на самом деле яму для спорта роют журналисты.

«Во-первых, на этом соревновании (женская гонка с переменой лыж) Норвегия не победила, первое место у шведки Эббы Андерссон. Поэтому короткий ответ – нет. А во-вторых, что более важно, я думаю, что наш спорт уничтожают СМИ. Если мы в каждом лыжном соревновании будет концентрироваться лишь на негативе, исчезнет магия и это убьет спорт», - считает лыжница.