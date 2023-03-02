Maxima обратилась к клиентам: срок действия бонусных денег скоро истечет

«Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя свою карту клиента Maxima, получая один процент бонусных денег с каждой покупки. За последние несколько лет эта сумма достигла более четырех миллионов евро в год. В 2022 году владельцы карты Aitäh накопили 5,1 миллиона евро бонусов с покупок в наших магазинах», – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас.

Однако по состоянию на 28 февраля 1,2 миллиона евро все еще не использованы владельцами карт клиента Maxima. Именно поэтому торговая сеть напоминает своим клиентам, что у них есть время до конца марта, чтобы использовать бонусные деньги, накопленные в прошлом году, поскольку срок действия денег Maxima, накопленных в прошлом году, истекает после 31 марта 2023 года.

Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До ста процентов суммы покупки можно оплатить накопленными на карте Aitäh бонусными деньгами, причем не важно, совершается ли покупка в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima всегда можно увидеть на чеке покупки, в среде самообслуживания карты Aitäh или в приложении.