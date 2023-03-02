Денежный дождь: жителям Эстонии компенсируют расходы на электричество и отопление

На заседании в четверг правительство утвердило распоряжение о выделении Министерству экономики и коммуникаций 30 млн евро из бюджета государственного резерва на 2023 год для компенсации бытовым потребителям стоимости электроэнергии, газа и централизованного теплоснабжения.
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Об этом сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что на отопительный период 2022-2023 года предусмотрена компенсация высоких цен на электроэнергию и газ, а также компенсация цен на тепло из сети централизованного теплоснабжения.
По прогнозу, меры поддержки обойдутся государству примерно в 125 000 000 евро. Из них 57 процентов будут покрыты целевой частью доходов от продажи углекислого газа, а остальные 43 процента – из государственного резерва.