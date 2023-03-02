В образцах, взятых из водопроводных труб тартуского спа-центра V Spa, Департамент здоровья обнаружил бактерии легионеллы. В некоторых случаях их содержание превышало норму почти в сто раз, что является своеобразным рекордом. Это была внеплановая проверка: сотрудники департамента проверяли различные места, где находился пожилой пациент группы риска, заболевший легионеллезом. Его состояние сейчас тяжелое.
Есть риск заражения: клиентов спа-центра, в котором нашли опасную бактерию, просят отслеживать состояние здоровья
Руководитель Лыунаского регионального управления Департамента здоровья Тийа Лухт подтвердила, что, как только в департаменте получили подтверждение о наличии легионелл в большом количестве, то сразу же проинформировали торговый центр Kvartal, где находится спа-центр, и V Spa. Спа-центр сразу же закрыли.
«Сегодня утром наши сотрудники взяли еще больше проб, мы попытаемся выяснить степень загрязнения. Теперь в V Spa необходимо провести шоковое хлорирование, а также повысить температуру котлов и провести дополнительную очистку всевозможных мест, например, душевых леек, - пояснила Лухт. - Спа-центр можно будет открыть лишь после того, как результаты анализов будут в пределах нормы. Для выявления результатов потребуется от недели до десяти дней».
Департамент здоровья советует всем, кто посещал V Spa в течение последних двух недель, внимательно следить за своим здоровьем. Заболевание обычно начинается с повышенной температуры, сухого кашля, одышки, озноба, головной и мышечной боли. Если в течение нескольких недель после посещения спа-центра у вас появятся респираторные симптомы, обратитесь к семейному врачу. Обязательно укажите, что вы посещали V Spa, где были обнаружены легионеллы. Симптомы обычно появляются через два-десять дней после заражения, однако инкубационный период составляет до трех недель.
Эта бактерия особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями и курильщиков. По словам Лухт, состояние здоровья одного из пожилых людей, посетивших спа-центр, достаточно тяжелое, но, в целях защиты личных данных, комментировать она это не может.
По словам советника отдела эпидемиологии Департамента здоровья Ирины Донченко, легионеллез - острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, основной формой которого является пневмония. «Это заболевание с респираторными симптомами. Легионеллы обычно не вызывают расстройства желудка или рвоты», - пояснила она и добавила, что болезнь не передается от человека к человеку.
Донченко также указывает, что болезнь передается при вдыхании микроскопических капель воды, содержащих бактерии. «Заболевание в основном поражает дыхательные пути человека, заражение возможно только при вдыхании капель воды. Проглатывание или употребление воды не вызывает заболевания», - пояснила она. Заболевание диагностируют на основании клинических симптомов и лабораторных исследований. Риск заболеть выше у людей, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями, курильщиков и пожилых людей.
Важно предотвратить размножение легионелл в системах водоснабжения. Температура воды должна быть ниже 20 градусов в системе холодного водоснабжения и 55-60 градусов в системе горячего водоснабжения. Сантехнические системы важно обслуживать и регулярно проверять: не допуская застоя воды в трубопроводах, выполняя их регулярную механическую чистку и промывку, чистку и дезинфекцию кранов и душевых леек.
«Самый простой способ избавиться от бактерий - поднять температуру хотя бы до шестидесяти градусов. Но поскольку содержание бактерии было чрезвычайно высоким, мы также рекомендовали провести шоковое хлорирование. Это означает промывку хлором с более высокой концентрацией, чем обычно», - сказала Лухт. Она добавила, что также следует избавиться от накипи.
По данным Лухт, Legionella pneumophila живет только при определенных температурах, то есть если температура ниже 20 градусов, бактерия погибает. Из-за энергетического кризиса понижение температуры стало более распространенным: как и в спа, люди снизили температуру водонагревателей у себя дома. «Если вы отключили бойлер на время путешествия, то прежде чем использовать воду снова, следует убедиться, что она достаточно прогрелась», - сказала она.
Если в заведении обнаружены легионеллы, Департамент здоровья обычно дает следующие рекомендации:
Проводить промывку водопроводных систем водой с температурой не ниже 60 градусов и термическую дезактивацию («термоудар») в течение не менее пяти минут при температуре 71-77 градусов.
Провести повторные контрольные осмотры на следующий день после мытья и через две-четыре недели;
В дальнейшем не допускать застоя воды в трубопроводах, проводить регулярную механическую очистку трубопроводов;
Если речь идет о жилом помещении, где водой не пользуются в течение двух-трех дней, то прежде чем вновь ее использовать, необходимо промыть системы водоснабжения;
Поддерживать температуру холодной воды ниже 20 градусов, а температуру горячей воды - 55-60 градусов.