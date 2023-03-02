Есть риск заражения: клиентов спа-центра, в котором нашли опасную бактерию, просят отслеживать состояние здоровья

По словам советника отдела эпидемиологии Департамента здоровья Ирины Донченко, легионеллез - острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, основной формой которого является пневмония. «Это заболевание с респираторными симптомами. Легионеллы обычно не вызывают расстройства желудка или рвоты», - пояснила она и добавила, что болезнь не передается от человека к человеку.

Донченко также указывает, что болезнь передается при вдыхании микроскопических капель воды, содержащих бактерии. «Заболевание в основном поражает дыхательные пути человека, заражение возможно только при вдыхании капель воды. Проглатывание или употребление воды не вызывает заболевания», - пояснила она. Заболевание диагностируют на основании клинических симптомов и лабораторных исследований. Риск заболеть выше у людей, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями, курильщиков и пожилых людей.

Важно предотвратить размножение легионелл в системах водоснабжения. Температура воды должна быть ниже 20 градусов в системе холодного водоснабжения и 55-60 градусов в системе горячего водоснабжения. Сантехнические системы важно обслуживать и регулярно проверять: не допуская застоя воды в трубопроводах, выполняя их регулярную механическую чистку и промывку, чистку и дезинфекцию кранов и душевых леек.

«Самый простой способ избавиться от бактерий - поднять температуру хотя бы до шестидесяти градусов. Но поскольку содержание бактерии было чрезвычайно высоким, мы также рекомендовали провести шоковое хлорирование. Это означает промывку хлором с более высокой концентрацией, чем обычно», - сказала Лухт. Она добавила, что также следует избавиться от накипи.

По данным Лухт, Legionella pneumophila живет только при определенных температурах, то есть если температура ниже 20 градусов, бактерия погибает. Из-за энергетического кризиса понижение температуры стало более распространенным: как и в спа, люди снизили температуру водонагревателей у себя дома. «Если вы отключили бойлер на время путешествия, то прежде чем использовать воду снова, следует убедиться, что она достаточно прогрелась», - сказала она.