Российская пропаганда распространила видеоролик с бойцами ранее неизвестного «Русского добровольческого корпуса», которые якобы ведут бой на территории РФ в приграничной с Украиной Брянской области. Кремль заявляет, что Путин контролирует ситуацию. Обсуждается вопрос экстренного заседания Совета Безопасности. Украина назвала происходящее провокацией.
«Классическая провокация». Киев ответил Кремлю на заявление о боях с «диверсантами» на территории России
Российские СМИ со ссылкой на спецслужбы РФ и Кремль утверждают, что в настоящее время идет бой на территории Брянской области России с диверсионной группой, которая якобы перешла границу. Первые сообщения на лентах информагентств появились в 10:30 утра 2 марта.
Государственные СМИ России утверждают, что диверсанты вошли в два села, «идет операция по уничтожению нарушителей госграницы». Глава региона Богомаз уточнил, что диверсанты в селе Любечане в Климовском районе обстреляли автомобиль.
Утверждается, что есть погибший и раненый. Российский чиновник добавил, что одновременно атаке беспилотника подверглось приграничное село Сушаны. Расстояние между селами Любечане и Сушаны - 15 километров.
«Мы – бойцы “Русского добровольческого корпуса”. Мы записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии палачей и насильников, мы (звуки стрельбы на фоне) не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским кремлевский кровавым режимом. Слава РДК! Смерть кремлевскому тирану!», - говорит один из вооруженных людей в кадре на фоне сельского отделения почты России.
По неподтвержденным данным, в настоящее время идет заседание Совета Безопасности России, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков эту информацию официально опроверг.
Путин уже отменил поездку в Ставропольский край, где должен был принять участие в открытии Года педагога. Как уточнил Песков, «по понятным причинам».
«Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора об атаке», - заявил Песков.
Госпогранкомитет Беларуси на фоне событий в Брянской области заявил российским государственным СМИ, что граница с Украиной находится под пристальным контролем. От села Любечане до границы с Беларусью менее 60 километров по автомобильной дороге.
Уже через два часа после первых сообщений советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сообщения российской пропаганды - провокация.
«История с диверсионной группой в РФ — классическая заведомая провокация. РФ хочет напугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую нищету после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан...», - написал Подоляк в Twitter.
The story about 🇺🇦sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans...— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023
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