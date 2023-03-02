«Классическая провокация». Киев ответил Кремлю на заявление о боях с «диверсантами» на территории России

Российские СМИ со ссылкой на спецслужбы РФ и Кремль утверждают, что в настоящее время идет бой на территории Брянской области России с диверсионной группой, которая якобы перешла границу. Первые сообщения на лентах информагентств появились в 10:30 утра 2 марта.



Государственные СМИ России утверждают, что диверсанты вошли в два села, «идет операция по уничтожению нарушителей госграницы». Глава региона Богомаз уточнил, что диверсанты в селе Любечане в Климовском районе обстреляли автомобиль.





Утверждается, что есть погибший и раненый. Российский чиновник добавил, что одновременно атаке беспилотника подверглось приграничное село Сушаны. Расстояние между селами Любечане и Сушаны - 15 километров.