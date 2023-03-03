Не попадитесь! ⟩ Кольцо в подарок: жительница Эстонии стала жертвой необычной схемы обмана

Наша читательница, назовем ее Валентиной (настоящее имя, фамилия и прочие данные редакции известны), не очень большая любительница заказов одежды по интернету, так как предпочитает обновку перед покупкой примерить. Несколько раз она заказывала что-то по мелочи в AliExpress, а также в Wish и Joom, которые ни разу ее не подводили и посылки с китайскими пустячками приходили в срок.