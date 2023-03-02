Лето будет жарким: в Таллинне приостановят работу все трамвайные линии

«На первом этапе будет перекрыта улица Гонсиори на выезде из города на остановках «Кивисилла», а все автобусные маршруты, следующие через остановку «Кивисилла» в направлении Ласнамяэ, будут изменены. Это маршруты 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68. На данный момент это затронет работу 62 автобусов», - сказал на пресс-конференции горуправы ведущий специалист по инфраструктуре Таллиннского транспортного департамента Андрес Унн. Данные изменения трафика будут действовать до 13 апреля.