Лето будет жарким: в Таллинне приостановят работу все трамвайные линии

7 марта в Таллинне начнется строительство трамвайной линии в Старый порт. Первый этап работ прежде всего повлияет на изменения в движении семи автобусных линий. Но это еще не все.
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«На первом этапе будет перекрыта улица Гонсиори на выезде из города на остановках «Кивисилла», а все автобусные маршруты, следующие через остановку «Кивисилла» в направлении Ласнамяэ, будут изменены. Это маршруты 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68. На данный момент это затронет работу 62 автобусов», - сказал на пресс-конференции горуправы ведущий специалист по инфраструктуре Таллиннского транспортного департамента Андрес Унн. Данные изменения трафика будут действовать до 13 апреля.