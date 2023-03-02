Чт, 2.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Лето будет жарким: в Таллинне приостановят работу все трамвайные линии

Уве Гнадентайх
, журналист
Лето будет жарким: в Таллинне приостановят работу все трамвайные линии
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Строительство новой трамвайной линии на некоторое время изменит привычное движение в центре города.
Строительство новой трамвайной линии на некоторое время изменит привычное движение в центре города. Фото: Mihkel Maripuu

7 марта в Таллинне начнется строительство трамвайной линии в Старый порт. Первый этап работ прежде всего повлияет на изменения в движении семи автобусных линий. Но это еще не все.

«На первом этапе будет перекрыта улица Гонсиори на выезде из города на остановках «Кивисилла», а все автобусные маршруты, следующие через остановку «Кивисилла» в направлении Ласнамяэ, будут изменены. Это маршруты 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68. На данный момент это затронет работу 62 автобусов», - сказал на пресс-конференции горуправы ведущий специалист по инфраструктуре Таллиннского транспортного департамента Андрес Унн. Данные изменения трафика будут действовать до 13 апреля.

В зависимости от маршрута линии объезды организуются либо через Театральную площадь, либо через улицу Каубамая. Автобусы, следующие в направлении Ласнамяэ, не смогут пересекать начало улицы Гонсиори. Таким образом, эти автобусы будут проезжать на улицу Гонсиори через Тартуское шоссе и улицу Крейцвальди. По словам Унн, это самые важные изменения на текущий момент. Специалист посоветовал горожанам, пользующимся этими автобусными линиями, с распиледить за обновленным расписанием.

Ключевые слова
Наверх