Каллас: за последние полгода уровень цен в Эстонии не вырос

«2021 год у нас был более успешным, чем у других соседей. Сложно показать рост, отталкиваясь от таких показателей, – сказала Каллас. – Разница обусловлена временными рамками начала роста. Другим еще предстоит спад».

Премьер-министр сравнила 7,4-процентный экономический рост в последнем квартале 2021 года с 4,1-процентным спадом в последнем квартале прошлого года и заявила, что в этом сравнении Эстония более чем на три процента находится в плюсе.

По словам Каллас, уровень цен в Эстонии за последние полгода не вырос. Потребительские цены выросли всего на три четверти процента.

Бюджет этого года предусматривает инвестиции в размере 6,5 процента. По словам Каллас, Эстония занимает второе место в Европе по объему государственных инвестиций, а также по объему инвестиций в сферу культуры и спорта. Эстония занимает третье место по расходам на оборону и четвертое по расходам на образование.