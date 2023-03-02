Исследование: EKRE отстает от Партии реформ всего на несколько процентных пунктов

В онлайн-опросе, проведенном с 10 по 27 февраля, свое мнение, связанное с выборами, высказали 846 человек. Согласно прогнозу, Партия реформ получит 24%, а EKRE - 22% голосов. Центристская партия получит 17% голосов, «Ээсти 200» - 13%, «Отечество» и Социал-демократическая - по восемь процентов каждая. Поддержка других политических партий уже находится в пределах одного-двух процентов.

RAIT Faktum & Ariko не составляет рейтинги политических партий на постоянной основе, но провела собственное исследование перед выборами в Рийгикогу. По словам руководившего проведением опроса Калева Петти, они сосредоточены на голосовании во время выборов. «Это исследование является четвертым. В предыдущих трех случаях мы получили наиболее близкий результат к фактическому результату выборов (по сравнению с другими исследованиями). Вот почему теперь мы также предлагаем прогноз, основанный на результатах исследования», - сказал Петти.

Чем объяснить относительно равный прогноз результатов Партии реформ и EKRE? По словам Петти, похоже, что другие исследовательские фирмы по-прежнему измеряют поддержку политических партий, а не поведение избирателей. Их методология предполагает, что это разные вещи. «Сторонник EKRE обязательно проголосует (пойдет на выборы), некоторые из сторонников Партии реформ могут этого не сделать, даже если они лояльные сторонники», - сказал Петти. Он добавил: «Избиратели EKRE и Центристской партии также в целом лояльны, но в случае с EKRE новых избирателей больше, чем на предыдущих выборах, что немного снижает общий показатель лояльности».