МНЕНИЕ ⟩ Все говорят о политической пассивности молодого поколения, но с русскоязычной молодежью все намного хуже

Я не буду приводить какие-либо статистические данные, а ссылаюсь на собственные наблюдения. В силу моего двуязычия у меня есть и эстоноязычные, и русскоязычные друзья. С эстонцами все просто, с ними совершенно обычное дело - за кружкой пива поговорить о политике, обсудить новости и поспорить о мировоззрении друг друга.

С русскоязычными друзьями и знакомыми такое случается крайне редко. И не потому, что русскоязычные какие-то глупые и необразованные. Вовсе нет, многие мои друзья получают высшее образование, а некоторые уже закончили обучение и работают на хороших должностях в своей сфере. Но особого интереса к политике в них попросту нет, и нужно разобраться, почему.

Помню слова своей русскоязычной одноклассницы из гимназии: «Я никогда не читаю новости, не хочу портить себе настроение». Полазил по ее соцсетям - и сейчас в ее жизни все хорошо. Судя по ее фото, она даже большая патриотка, но подозреваю, что свою позицию она так и не изменяла.

Примеров на самом деле много. Помню свое удивление, когда русскоязычный знакомый из Ида-Виру не знал, что такое Рийгикогу. Или, из свежего: уже другой русскоязычный знакомый сильно удивился, когда узнал, что на этой неделе проходят выборы.