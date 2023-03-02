То, что молодежь не ходит на выборы, это древняя проблема, от которой все еще не найдено эффективного средства. Хотя я бы не сказал, что эстоноязычная молодежь политически безграмотнее своих родителей, но вот с русскоязычной молодежью беда, считает журналист Rus.Postimees Александер-Марк Каппи.
МНЕНИЕ ⟩ Все говорят о политической пассивности молодого поколения, но с русскоязычной молодежью все намного хуже
Я не буду приводить какие-либо статистические данные, а ссылаюсь на собственные наблюдения. В силу моего двуязычия у меня есть и эстоноязычные, и русскоязычные друзья. С эстонцами все просто, с ними совершенно обычное дело - за кружкой пива поговорить о политике, обсудить новости и поспорить о мировоззрении друг друга.
С русскоязычными друзьями и знакомыми такое случается крайне редко. И не потому, что русскоязычные какие-то глупые и необразованные. Вовсе нет, многие мои друзья получают высшее образование, а некоторые уже закончили обучение и работают на хороших должностях в своей сфере. Но особого интереса к политике в них попросту нет, и нужно разобраться, почему.
Помню слова своей русскоязычной одноклассницы из гимназии: «Я никогда не читаю новости, не хочу портить себе настроение». Полазил по ее соцсетям - и сейчас в ее жизни все хорошо. Судя по ее фото, она даже большая патриотка, но подозреваю, что свою позицию она так и не изменяла.
Примеров на самом деле много. Помню свое удивление, когда русскоязычный знакомый из Ида-Виру не знал, что такое Рийгикогу. Или, из свежего: уже другой русскоязычный знакомый сильно удивился, когда узнал, что на этой неделе проходят выборы.
И ведь действительно, чтобы жить хорошо, не нужное всего этого: разбираться в политике, ходить на выборы, читать новости. Но вот вспоминается мне мобилизация в России. На фронт отправились и многие из тех, кто давно внушил себе, что политика - грязное дело и лучше в нее не лезть». И вот политика незаметно прокралась в их жизнь. Или Brexit, когда уже британская молодежь однажды утром проснулась и узнала печальную новость: они больше не граждане Евросоюза.
Но всю русскоязычную молодежь я одной краской мазать не буду. Например, заметил в Tiktok одного молодого русскоязычного кандидата в Рийгикогу, который делает интересный контент. По просмотрам у него даже все вполне неплохо, в комментариях молодые люди спорят и даже возникает какая-то дискуссия. И это несмотря на то, что его целевая аудитория априори не может быть большой, потому что контент там на русском языке и об Эстонии. Из этого можно сделать вывод, что у русскоязычной молодежи есть интерес, просто для него нужна подходящая площадка, а одного тиктокера-политика явно недостаточно.
Я не призываю всех политиков срочно скачивать TikTok. Зачастую, ничего кроме кринжа (испанского стыда) зрелый человек, пытающейся залезть на территорию молодежи, не вызывает. А вот что я хотел бы видеть, так это прямое общение молодых политиков со своей аудиторией. Сейчас, если заглянуть в их в аккаунты в соцсетях, то можно увидеть там прямое подражание своим партийным коллегам. Почему молодые политики не хотят говорить о том, что интересует их самих?
Например, когда объявили о полном переходе на эстоноязычное образование, мне было очень трудной найти, о чем говорит русскоязычная молодежь, а многие молодые русскоязычные политики копировали слова старших коллег, которые последний раз сидели за партой лет 20 назад. Неужели так сложно покопаться в школьных воспоминаниях и основываясь на них, изложить свою уникальную и интересную позицию о плюсах и минусах этой реформы? Ведь их школьный опыт еще вполне свежий... Такое мнение намного интереснее и полезнее заезженных лозунгов, которыми общественное пространство, к сожалению, переполнено. Молодые политики, прекратите уже соблюдать генеральную линию партии!
Кто-то может заявить, что почти у всех партий есть аккаунты в TikTok. Да, это так, но контент, который они там производят, практически ничем не отличается от их же рекламы в телевизоре. На такое просто неинтересно смотреть никому, да и цель такого контента - просто привлечь к себе внимание, а мне бы хотелось, чтобы возможности различных современных интернет-площадок использовались шире.
Возвращаясь к русскоязычной молодежи нужно еще и отметить, что партийные аккаунты и в TikTok и в других соцсетях, понятное дело, будут на эстонском, и даже если молодой русскоязычный пользователь и владеет эстонским языком свободно, алгоритмы все равно будут ему предлагать контент на родном языке.
Молодой русскоязычный кандидат от любой партии может общаться со своими избирателями, да и просто со сверстниками, на любой им удобной платформе. И под общением я не имею в виду пустые лозунги, а настоящий диалог на важные для молодежи темы, который вполне может перерасти в дискуссию и споры. Почему молодой политик не может завести аккаунт, например, на платформе Twitch и стримить компьютерные игры, а в перерывах обсуждать с подписчиками и просто случайными гостями последние новости своей страны? По секрету скажу, что Twitch вообще очень популярен среди русскоязычной молодежи.
На выходе мы имеем, русскоязычную молодежь, которая не сильно интересуется внутренней жизнью своего государства, и молодых политиков, которые не особо эффективно стараются их привлечь. Надеюсь, что во время следующих выборов в Рийгикогу эта картина будет уже совсем иной.