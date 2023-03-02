За пять дней до начала выборов в Рийгикогу в доме престарелых в Рапламаа была установлена урна для голосования. Пожилые люди с удостоверениями личности в руках целеустремленно ждут своей очереди, ну а уж если кто-то поможет написать номер кандидата на бланке, то никаких проблем точно не будет.
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Выборы в доме престарелых: родственники некоторых пожилых людей не хотят, чтобы они голосовали
Выборы в доме престарелых: родственники некоторых пожилых людей не хотят, чтобы они голосовали
Время завтрака в ийраском доме престарелых Villa Alfredi вот-вот закончится, и пожилые люди радостно бродят по двум этажам. Хотя вполне можно подумать, что мы имеем дело с предвыборным ажиотажем, это не совсем так: множество подопечных уже успели проголосовать за своего кандидата с помощью родственников. При содействии местной избирательной комиссии проголосуют всего пятеро пожилых людей.