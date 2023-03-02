Выборы в доме престарелых: родственники некоторых пожилых людей не хотят, чтобы они голосовали

За пять дней до начала выборов в Рийгикогу в доме престарелых в Рапламаа была установлена ​​урна для голосования. Пожилые люди с удостоверениями личности в руках целеустремленно ждут своей очереди, ну а уж если кто-то поможет написать номер кандидата на бланке, то никаких проблем точно не будет.