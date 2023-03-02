Быстро нашлась замена: на месте закрытой столовой открылось новое заведение общепита

Интерьер заведения, открытого супружеской парой Рийной и Кайдо Эрвин, за короткое время изменился до неузнаваемости. Если раньше аскетичный интерьер скорее окунал в ностальгию по советскому времени, благодаря золотым рукам предпринимателя в сфере строительства Кайдо Эрвина место стало уютным и модным.