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Быстро нашлась замена: на месте закрытой столовой открылось новое заведение общепита

Быстро нашлась замена: на месте закрытой столовой открылось новое заведение общепита
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За кухню в Kõo Amps отвечают сестры Сирье Лепп (слева) и Рийна Эрвин.
За кухню в Kõo Amps отвечают сестры Сирье Лепп (слева) и Рийна Эрвин. Фото: Elmo Riig

10 декабря навсегда закрыло свои двери в Кыо заведение Reta Tare, которым долгие годы управляла в одиночку Реэт Кросс. Однако помещение долго не пустовало: в начале февраля здесь начал работу Kõo Amps, предлагающий сытные блюда и роскошные десерты.

Интерьер заведения, открытого супружеской парой Рийной и Кайдо Эрвин, за короткое время изменился до неузнаваемости. Если раньше аскетичный интерьер скорее окунал в ностальгию по советскому времени, благодаря золотым рукам предпринимателя в сфере строительства Кайдо Эрвина место стало уютным и модным.

Отличное место

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