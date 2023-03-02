10 декабря навсегда закрыло свои двери в Кыо заведение Reta Tare, которым долгие годы управляла в одиночку Реэт Кросс. Однако помещение долго не пустовало: в начале февраля здесь начал работу Kõo Amps, предлагающий сытные блюда и роскошные десерты.
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Быстро нашлась замена: на месте закрытой столовой открылось новое заведение общепита
Быстро нашлась замена: на месте закрытой столовой открылось новое заведение общепита
Интерьер заведения, открытого супружеской парой Рийной и Кайдо Эрвин, за короткое время изменился до неузнаваемости. Если раньше аскетичный интерьер скорее окунал в ностальгию по советскому времени, благодаря золотым рукам предпринимателя в сфере строительства Кайдо Эрвина место стало уютным и модным.
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