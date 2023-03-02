В Таллинне неизвестный на улице напал на человека

В среду, 1 марта, в полицию сообщили, что на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ в компании людей произошел конфликт, в котором пострадал 25-летний мужчина. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Точные обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Еще одно происшествие произошло вчера в Пыхья-Таллинне: на улице Копли человек, личность которого до сих пор не установлена, напал на 68-летнего мужчину. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.