Хотя свежий опрос, проведенный по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat, показывает, что Партия реформ все еще опережает EKRE по итогам последних четырех недель, основывающиеся на данных того же опроса подсчеты Postimees показывают, что EKRE все же обогнала Партию реформ как минимум по итогам прошлой недели.
Опрос Norstat: EKRE опередила в рейтинге Партию реформ
По сумме результатов четырех недель можно с относительной точностью подсчитать результаты последней недели опроса (21-27 февраля).
Подсчеты Postimees говорят о том, что расстановка сил примерно такая:
- EKRE 25,2 процента;
- Партия реформ24,8 процента;
- Центристская партия 19 процента;
- «Ээсти 200» 9,5 процента;
- «Отчество» 8,8 процента;
- Социал-демократическая партия 8,6 процента;
- Партия правых 1,7 процента;
- Зеленые 0,8 процента.
Конечно, результаты одной недели никогда не бывают такими точными, как сводные результаты за четыре недели, но они показывают некоторую тенденцию. Да, для занимающихся подсчетами, вес каждой недели неравнозначен, так что расчет Postimeees также является некоторым упрощением, но, по крайней мере, согласно этому опросу, тенденция, похоже, такова, что EKRE наступает на пятки Партии реформ.
Однако, если оставить в стороне методологические нюансы, данные прошлой недели также подтверждают несколько более крупных тенденций, которые данные ÜI/Norstat демонстрировали в течение длительного времени. Поддержка Партии реформ неуклонно снижается с начала года.
А EKRE, показатели которой еще в январе оставляли желать лучшего, в феврале сумела снова нарастить поддержку. В результате EKRE постоянно приближалась к Партии реформ, а также увеличивала отрыв от располагающейся на третьей строчке Центристской партии.
Каковы причины этих изменений, довольно сложно объяснить, и, скорее всего, это останется на уровне догадок. Почему поддержка Партии реформ снижается? Партия не оказывалась в центре коррупционных или иных скандалов, да и серьезных предвыборных ошибок допущено не было. Конечно, на фоне прошлых показателей 33-34 процента поддержки Партии реформ несколько месяцев назад выглядели аномально высокими, и определенный спад был ожидаем, но не столь длительный и существенный.
Столь же не очевиден рост популярности EKRE. На период роста поддержки пришелся конфликт Мартина Хельме с главой Сил обороны Мартином Херемом. А также скандал, связанный с Пригожиным и ЧВК «Вагнер», но, по крайней мере, согласно опросам ÜI/Norstat, он не оказал негативного влияния на рейтинг EKRE.
Если взять за основу упомянутый Postimees подсчет поддержки партий за последнюю неделю, то места в Рийгикогу могли бы распределиться следующим образом: Партия реформ 28 мест, EKRE 28 мест, Центристская партия 20 мест, «Ээсти 200» 9 мест, «Отечество» 8 мест, соцдемы 8 мест.
Существует несколько вариантов правящей коалиции, и во всех случаях большинство будет незначительным. В какую сторону склонится чаша весов – будет решать Центристская партия.