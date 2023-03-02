Опрос Norstat: EKRE опередила в рейтинге Партию реформ

По сумме результатов четырех недель можно с относительной точностью подсчитать результаты последней недели опроса (21-27 февраля).

Подсчеты Postimees говорят о том, что расстановка сил примерно такая:

EKRE 25,2 процента;

Партия реформ24,8 процента;

Центристская партия 19 процента;

«Ээсти 200» 9,5 процента;

«Отчество» 8,8 процента;

Социал-демократическая партия 8,6 процента;

Партия правых 1,7 процента;

Зеленые 0,8 процента.

Конечно, результаты одной недели никогда не бывают такими точными, как сводные результаты за четыре недели, но они показывают некоторую тенденцию. Да, для занимающихся подсчетами, вес каждой недели неравнозначен, так что расчет Postimeees также является некоторым упрощением, но, по крайней мере, согласно этому опросу, тенденция, похоже, такова, что EKRE наступает на пятки Партии реформ.

Однако, если оставить в стороне методологические нюансы, данные прошлой недели также подтверждают несколько более крупных тенденций, которые данные ÜI/Norstat демонстрировали в течение длительного времени. Поддержка Партии реформ неуклонно снижается с начала года.

А EKRE, показатели которой еще в январе оставляли желать лучшего, в феврале сумела снова нарастить поддержку. В результате EKRE постоянно приближалась к Партии реформ, а также увеличивала отрыв от располагающейся на третьей строчке Центристской партии.